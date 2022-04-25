國泰人壽迎接60周年 發表E.P.S.新戰略

國泰人壽今(25日)對外宣示全新「E．P．S」戰略，以「Elder Friendly友善高齡X Protection First保障優先 X Sustainability永續實踐」建構策略藍圖，為日趨挑戰的壽險經營找到最佳解方，亦為下一個60年開啟打造永續未來的序幕。

國泰人壽總經理劉上旗表示，誠如國泰金控（2882）董事長蔡宏圖開春向員工期許時揭示，國泰金控於60週年之際，將同時面對疫情、科技、環境、人口老化等四大挑戰，除鼓勵同仁「你比你想的勇敢」，更要有永續經營的創見與擔當。國泰人壽在全台擁有800萬保戶、肩負超過2,000萬張的保單，這股後盾是推進國泰成長的動力，透過市調了解人生風險輪廓、回應社會需要建構與保戶的新家人計畫，因應高齡發展與時俱進的商品，踐行E．P．S三大新策略，延展對應方案，要與保戶一起追求人生的EPS。

國泰人壽將從內到外，積極提升專業並挹注外部資源，包含協助業務員轉型健康顧問，延伸關係為日常陪伴保戶的新家人；串聯集團內外部資源，對內與集團醫院、健康管理等關係企業合作建立亞健康保戶照護模式，對外與工研院策略合作，參與智慧長照大聯盟，期待以科技協助保戶復能自立，透過服務和保障，打造高齡人生防護網。

今年啟動的與禮同行活動，國壽業務員走訪每一位客戶，執行三週已為12萬戶家庭檢視保障；其中13%是超過一年未與國壽互動的客戶，透過本次活動重拾關係也提升迎接高齡應備的個人保障，其中又以添購重大傷病保險居多，平均增加保額32萬。活動也讓10%的受訪保戶成為數位會員，有機會體驗更便利的數位金融自助服務。

國泰人壽50周年時，有感於台灣民眾保障意識的不足，經過十年努力，協助國人認識保障多元的重要性；60週年的國壽，肩負近800萬保戶的保障使命，觀察到五年內醫療保額未增加的保戶達585萬。國泰人壽以「健康生活 豐足退休」為目標，期待解決國人保障不足的隱憂，為民眾構築理想生活，延續精緻化分群，知道客戶想要，給他真的需要，協助客戶規劃合適的保險項目。

國泰人壽4月推出兩款獨具特色的遞延型保險商品，國泰人壽樂齡無憂醫療終身保險為外溢型醫療險，過去中壯年民眾投保醫療險，常因年齡較長保費較高而卻步，這款新商品可用較實惠的價格，啟動預期退休以後的醫療保障。

民眾投保時可選擇60、65或70歲為預期退休的特定年齡，在特定年齡前享有基本的手術及身故保障，特定年齡後啟動完整的住院、手術、意外創傷、多達168項的特定處置項目以及高齡常見的自費醫材補助。

外溢型的設計更提供最簡便的省錢法，下載國泰人壽App參加Cathay Walker Plus健康計劃，依會員等級享受對應的保費折減及優惠兌換。

國泰人壽樂齡享退利率變動型美元終身保險為可兼顧客戶承擔家庭責任以及享受樂齡退休生活需求之終身保險，訴求保單前期享有高額壽險保障，滿足照顧家庭責任，於特定年齡後創造穩定金流，享有總繳保費4~5%不等的生存保險金(假設宣告利率3.25%)，預先為退休生活做好準備，安心穩固人生下半場。

因應全球淨零趨勢，國泰人壽提出永續自我與永續地球的願景，在永續自我的部分將持續促進保戶健康意識，提升保險價值到事前預防；在永續地球的部分，國泰人壽身為國泰金控旗下最大子公司，透過零碳營運轉型和低碳投資配置的雙軌策略，要與集團並進，攜手員工、保戶及所有關注氣候議題的企業，積極面對氣候之戰，目標2030年全台所有據點100%使用綠電、2050年達到淨零碳排。

國泰人壽自1962年創立以來，以誠信經營陪伴台灣走過一甲子，時刻不忘實踐金融業的企業社會責任，迎向金融科技新時代，國泰金控將持續以永續經營作為企業理念，國泰人壽亦會積極擘劃E．P．S新藍圖，健全保戶保障，攜手產業永續發展，成為穩定台灣社會的重要力量，開創百年國泰，邁向亞太地區最佳金融機構。

歡迎至國泰人壽60週年專站，了解更多大樹立足台灣的故事https://www.cathaylife.com.tw/cathaylife60。