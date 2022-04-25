維護國家級重要濕地 富邦金投入許厝港植樹

富邦金控（2881）今(25)日與桃園市政府舉行桃園許厝港植樹合作宣示活動，由桃園市長鄭文燦、富邦金控總經理韓蔚廷代表出席，將在國家級重要濕地─許厝港的沿海區域種下1.68萬棵樹，未來並會透過富邦志工與在地居民參與，透過海岸造林提升當地生物多樣性。

富邦金控致力企業永續發展，2021年發起「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計劃，希望在五年內為台灣種下10萬棵樹。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，桃園在去年第一時間響應Run For Green倡議，成為全台七個參與計畫的縣市之一，與富邦金控透過企業影響力引領綠色轉型的目標一致，雙方將共同打造淨零永續未來。

許厝港被國際鳥盟評定為重要野鳥棲地(IBA)、占地900多公頃，這次合作的植樹計畫並會與富邦長期贊助的國內四大馬拉松賽事結合，跑者累積跑滿40公里

，就能認養一棵由富邦種下的樹，讓踏出的每一步能減碳。至今，富邦已在全台種下6萬棵樹，並有近2萬名跑者獲得領樹資格，其中近3,300名跑者認養植樹，參與倡議行動。

許多企業都致力於植樹減碳，但真正永續的植樹計畫需考慮環境與樹種差異，富邦金控以生態復育為理念，未來會在許厝港沿海濕地種植馬鞍藤、林投樹等多元小苗，搭配木麻黃與海檬果等當地固有樹種，做到環境復育。

許厝港植樹計畫有兩大特色：將規劃養護志工培訓課程，攜手在地居民維護苗木；將委託中華民國溪流協會進行生態變化監測，打造環境生態監測系統，透過海岸造林提升當地生物多樣性。

透過Run For Green奔向綠色的ESG倡議，富邦金控朝2050淨零台灣目標全力衝刺，發揮金融與非金融的企業影響力，推動綠色作為，降低對環境的衝擊。

在非金融面，富邦是國內唯一贊助四大馬拉松的金融業者，推動綠色賽事並結合跑者成績植樹。

在金融面，富邦做出多項2025年承諾，包含綠色金融投融資達2.45兆元、氣候相關保險商品與服務達70億元、綠債市場承銷參與率提升至34%，帶動價值鏈永續轉型、針對電廠、煤礦、水泥、石化、鋼鐵等五項高碳排敏感性產業，設定准入與撤資標準。

Run For Green不只是一個植樹計畫，更是富邦ESG永續願景工程的具體實現，承諾為地球成就美好未來，以正向力量帶來社會價值。