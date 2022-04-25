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超佛心！京城銀鼓勵完整施打疫苗行員每人發2千元獎金

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
京城銀。（本報系資料庫）
京城銀。（本報系資料庫）

本土疫情持續升溫，京城銀行（2809）為降低行員染疫風險，祭出8月底前全行完整施打疫苗達99%以上，就發放每位同仁2,000元防疫獎勵金，希望藉此鼓勵所有行員踴躍施打COVID-19疫苗。

京城銀在全台有超過60家分行，雖然總行與大部分分行位於疫情相對本台灣較不嚴重的台南市，但為防患未然，因此京城銀經營層今天決定，在今年8月31日止全行施打第二劑疫苗完成率達99%(含)以上，就會核發行員防疫獎勵金每人2,000元，以提升行員防疫能力、降低感染病毒風險。

過去京城銀兩度於本土疫情緩和後，分別於2020年與2021年，各發放每位員工3000元、5,000元的紓困消費金，鼓勵消費以振興鄰里商家、客戶生意，現在則是決定為了鼓勵施打疫苗，再發放每位行員完整施打兩劑疫苗即可有防疫獎勵金2,000元，等於因為疫情變化，行員每人獲行方發放的相關獎金累計達到1萬元。

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