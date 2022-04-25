首檔全球REITs+基礎建設ETF 小資族也能當全球包租公

有別於目前市場上的REITs ETF產品投資集中在美國，富邦投信特別推出投資全球16國息收資產的富邦全球入息不動產與基礎建設ETF，讓投資人能有分散投資的機會，以新台幣15元的低門檻成為全球資產的包租公包租婆，該ETF將於5月初開募。

REITs全名為不動產投資信託證券，是資產證券化商品之一，以發行受益憑證方式銷售給投資大眾。投資概念類似共同基金，為結合投資大眾資金，投資於各種行業的房地產(如購物中心、辦公大樓、停車場、醫院等)，潛在收入來自於租金與房地產價格增值之收益。

富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金經理人蘇筱婷說，透過ETF在集中市場掛牌交易，交易方式與股票相同，流動性較佳，投資人將可享有除投資房地產相關類股外，也可以較少的投資金額，參與商用不動產的投資機會。富邦全球入息不動產與基礎建設ETF主要投資權益型REITs與基礎建設公司，該ETF追蹤標的指數為全球入息不動產與基礎建設指數，成分母體為標普全球BMI指數中的不動產證券投資信託（REIT）及基礎建設相關的類股為主，地區涵蓋全球16國家交易所。

蘇筱婷表示，該指數的選股邏輯，將透過流動性篩選標準，篩選市值大於10億美元及三個月平均成交金額高於300萬美元的企業，同時為降低投組標的之波動度，也排除波動度前5%的成分，最後也是最重要的是，為取得投組整體較高的股息收益，在考量預扣所得稅後之殖利率將由高至低排序，挑選前30檔作為指數成分，其投資REITs的主要型態不僅是瞄準以具有收取穩定現金流的權益型REITs，同時投資範疇也增加納入基礎建設，投資面向更廣，是兼具息收與泛不動產另類投資的新選擇。

蘇筱婷進一步解釋，權益型REITs(Equity REITs)是直接參與不動產投資與經營，主要收入來自於租金收入與買賣不動產的價差利潤；如富邦1號。市場上大部分REITs多屬此類型。一般提到收取租金的REITs就是指權益型REITs的經營模式。REITs的現金流量透過租金收入、管理維修費用、出租率與合約年限等因素影響，收取相對穩定的現金流。

因此，不動產市場的景氣循環多少會影響REITs資產組合的價值。若就業率上升，意味辦公大樓、廠辦的出租率，租金也可能相對提高，若簽下長約相對現金流就會得到穩定。若景氣不佳使空置率上升、租金下降，租期也可能較短，現金流就會出現波動。市場利率的高低雖然會影響投資人持有REITs的投資意願，但並沒有絕對的關係。因為利率高升的時候，儘管可能提高槓桿的利息負擔，但同時也可能促使REITs經營者提高租金轉嫁成本。

在通膨大幅上升，並推升實質資產價格上揚的金融環境下，富邦投信於各類資產中特別挑選REITs(不動產投資信託)作為2022年因應通膨環境的一項最新的投資工具，提供投資人不一樣的多元資產配置選擇。