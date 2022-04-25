台新夢想家晉級季後賽再戰冠軍 球迷熱情力挺

國內最受矚目的職業籃球聯盟P. LEAGUE+，人氣話題持續發燒不斷，隨著例行賽即將邁入尾聲，各隊之間的競逐也進入白熱化。由台新銀行冠名贊助的「福爾摩沙台新夢想家」，於周六(23日)、周日(24日)主場比賽重返臺中洲際迷你蛋，憑藉球員認真拚戰的精神，先後擊敗臺北富邦勇士與桃園領航猿，拿下二連勝佳績，確保球隊連續兩年晉級季後挑戰賽，有望再度挑戰冠軍，拿下臺灣職籃第一。

台新金表示，本次賽事，亦是台新夢想家台新人壽主題周，不但全場發放「全新為你」應援摺扇，更在兩天的中場活動中，由台新人壽贈送新賽季夢想家主場季票給幸運的球迷，讓臺中主場再度擠滿觀眾，有望寫下全年賽季主場滿座率100%的新紀錄。

台新人壽董事長蔡康表示，台新人壽很榮幸能與台新夢想家共同為國內職籃發展而努力，台新人壽與台新夢想家有著相同的經營理念，除了重視團隊合作之外，更保持著良好優質的企業形象；此外，台新人壽以保險為本，致力為臺灣社會發揮保障功能，發展攻守俱備、創新多元的產品服務，讓客戶無後顧之憂，勇於實踐夢想、創造圓滿的人生。

台新人壽支持球隊之餘，亦積極從事社會參與、提倡志工服務，此次主題周更邀請在地的伊甸社會福利基金會、臺灣陽光婦女協會、張秀菊社會褔利慈善事業基金會等三家慈善公益團體青少年到場觀賽，並由台新人壽臺中地區的主管與壽險顧問們擔任志工，陪伴青少年一同感受球員在場上拚搏、堅持認真的精神。

蔡康進一步指出，台新人壽除了長期支持「台新青少年基金會」培育青少年志工，更希望藉由運動賽事激勵青少年勇於自我實現。期許下一代在良好的職籃風氣帶領下能深受激勵，築夢踏實，堅持不懈，認真付出，為自己及社會創造更美好的將來。

同樣熱愛籃球的台新人壽總經理邢益華表示，台新人壽除了是勇敢作夢的夢想家最強健的後盾，對於民眾個人保險、家庭保險和財務保障承諾之需求也力挺到底。台新人壽針對本次賽事已籌備許久，特別為主場球迷安排一系列球場互動遊戲；而為了滿足廣大球迷實現心中的夢想清單，更在兩天中場活動中，送出由台新人壽贊助的新賽季主場季票、夢想家周邊商品給幸運的球迷，獲得全場觀眾熱烈迴響。

此外，台新人壽還精心準備2,000個台新人壽與夢想家聯名口罩，並呼籲民眾出門或在家都要做好防疫工作，為歡慶台新夢想家拿下季後挑戰賽資格，台新銀行除提供主場賽事購票刷台新信用卡享9.5折優惠之外，未來也將於中場活動及Richart Life App中發放台新Point給球迷，同時號召全台「新粉」親臨球場或透過轉播來為台新夢想家加油。