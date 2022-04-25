元大綠能N今日掛牌 全球瘋綠能

指數投資商品元大綠能N（020032）今（25）日正式掛牌交易，開盤價5元，隨後一路下滑。此檔ETN連結特選台灣綠能報酬指數，發行價格為每單位5元，發行十年期，提供投資人布局綠色能源商機的新選擇。

元大綠能N最大特色為，投資兼顧綠色能源發展、企業獲利及環境永續。100%連結特選台灣綠能報酬指數表現，指數係精選台灣太陽能及風力發電產業鏈具代表性的綠色能源共20檔成分股票。

目前特選台灣綠能報酬指數前六大成分股為：亞泥（1102）、中鋼（2002）、台達電（2308）、中美晶（5483）、信邦（3023）、東元（1504），合計約占七成；另外還有貿聯-KY（3665）、中鼎（9933）、聯合再生（3576）、中興電（1513）、世紀鋼（9958）、元晶（6443）等，都是大家熟悉的綠能產業績優股。指數成分股於每年十月重新定審，以符合「特選台灣綠能報酬指數」之投資策略。回測過去五年績效顯示，累積總報酬為105%，表現出色。

元大綠能N發行價訂在5元，買一張只要約5,000元左右（實際交易應以市價為準），等於是以小錢就能參與全球最夯的投資趨勢。透過台灣綠能主題指數的優勢選股策略，不僅可以將有限資金專注在台灣綠能強勢股上，還能分散風險，是小資族抗通膨的聰明選擇。

ETN交易方式和ETF一樣，用證券帳戶即可進行下單，非常便利。詳細商品資料及公開銷售說明書，請至元大ETN網站(https://www.yuanta.com.tw/prod/ETN) 。