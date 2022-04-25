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10外資查無「兩手策略」 金管會說外界誤解是這兩原因

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
金管會報告中表示，外界對外資研究報告涉有兩面手法的質疑，有兩大原因。圖／聯合報系資料照片
金管會報告中表示，外界對外資研究報告涉有兩面手法的質疑，有兩大原因。圖／聯合報系資料照片

為了解外資是否一手發布研究報告喊多、一手卻做空的「兩手策略」，金管會要求證交所向外資券商做調查了解，今提交給財委會的「外資研究報告管理」正式出爐，除確認外資沒有兩手策略外，金管會指出外界誤解外資兩手策略的兩大原因。

金管會報告中表示，外界對外資研究報告涉有兩面手法的質疑，有兩大原因，

一、媒體時常轉載特定個股的研究報告內容，卻未衡平報導其前提假設或提醒投資人相關風險。

二、證交所及櫃買中心對外提供證券商買賣個股的交易資訊，是包括證券商本身的自營交易及其經紀客戶的交易部位，而經紀客戶買賣標的個股未必與研究報告之買賣方向一致，導致相關資訊常被錯誤解讀。

根據證交所調查，從去年12月到今年3月中，共有10家券商出具台積電研究報告共45份，調查結果有四大重點：

一是，10家券商均表示並未提供報告給媒體且未接受媒體訪問，並已依規定就媒體相關報導於公開資訊觀測站澄清，及提醒媒體轉載須經其同意。

二是，研究報告基本假設或所引用資料有重大變動者計9家，也均已依推介辦法規定適時更新其研究報告。

三是、這10家證券商中僅有2家證券商取得自營資格，也沒有以自營部位賣超台積電股票的情事。

四是、外資證券商表示，相關賣超部位是其經紀客戶賣出台積電股票，其客戶多為專業機構投資人，因應國際市場波動及全球布局考量而調整其資產配置，證券商提供研究報告為客戶買賣股票參考資訊之一，客戶買賣皆為自身決策，非必然依照研究報告建議方向進行操作，證券商係被動接受委託執行其買賣交易。

金管會表示，為增進外界對研究報告的正確認識及提升相關資訊透明度，將請證交所及櫃買中心就三大方向做研議，包括加強對外揭露資訊、強化投資人教育及提醒媒體平衡報導研究報告的風險和假設。

一是，加強對外揭露資訊的說明，包括證券商買賣證券日報表所揭露的有關證券商對個股買賣資訊，包括證券商自營部位及其客戶的個股買賣資訊，以利外界瞭解。

二是，強化對投資人教育宣導，使外界正確瞭解研究報告特性與使用限制、提醒投資人應注意公開資訊觀測站澄清專區訊息，並理性看待及合理使用媒體報導資訊。

三是，提醒媒體宜平衡報導外資研究報告假設與風險，及督促證券商對於媒體報導辦理資訊澄清時，宜並適時提醒投資人使用研究報告應注意事項與限制。

證券商 外資

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