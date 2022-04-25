花旗退場後，誰是消金新龍頭？3大觀察點看外銀在台版圖消長

今年初，備受矚目的花旗銀行台灣消金業務，確定出售給星展銀行。外商銀行前仆後繼來台設點，卻又一一撤出，最輝煌的時刻已經過去了。因此，正是盤點現階段要角，了解接下來版圖如何變化的時刻。

金融圈今年初最重要的大事，就是歷經長達九個月、五搶一的激烈角逐後，終於「花落星展」。

1月28日早上10點鐘，星展銀行台北信義區的總部會議室人聲鼎沸，總經理林鑫川在被重重包圍的鎂光燈前，正式宣布併購花旗台灣消金業務。

這樁交易的代價，是星展集團總部將增資台灣子行新台幣245億元，以及在計算花旗台灣消金業務淨資產轉讓的現金對價後，再「加碼」支付198億元溢價，惟實際價格，要等到2023年7月底的分割基準日才拍板。

花旗台灣的45家分行、50萬名存款及財富管理客戶，以及逾280萬的信用卡戶及無擔保信用卡貸款帳戶，將全數移轉給星展；同時，3500位員工全數留任三年。

今年初，星展銀才歡慶子行在台10週年，吞下花旗消金這顆大補丸後，林鑫川難掩喜悅地說，可望少奮鬥10年，一步登上外銀消金最大龍頭。

這是星展相繼在2008年合併寶華銀行、2016年承接澳盛銀行信用卡業務後的最大里程碑。

林鑫川強調，總部重金加碼近450億投資台灣，除看好市場潛力，更著眼於併購後帶來的強大綜效。

最快，再倒數600天，雙方2023年底就會完成合併。而外商銀行在台灣又如何厚植根基、各展神通，始終也是必須面對的長年課題，而若以此案為例，有三大觀察點：

一、外銀消金還有可為？這樁買賣划算嗎？

星展併花旗成為指標案例，正是因為消金的服務對象是一般大眾，考驗外商「接地氣」的能耐。

林鑫川指出，雙方互補綜效最強的是信用卡，合計發卡量可超越300萬張，且雙方持卡人重疊性並不高；此外，高資產客戶人數可成長3.7倍，對財管手續費的挹注應相當可觀。再者，看好進入升息循環後，存放款利差擴大，是加分利多。

只是，一位資深會計業合夥人觀察，花旗銀在無擔保的信用卡貸款及循環利息，自有一套獨門技術（Know-how），且持卡人含金量高，自然有較高利潤，移轉到星展後，是否還能維持此績效，還尚待觀察。

「我們圈內流行的笑話，當你（分行）賠錢，總部就把你關掉，如果賺錢，就把你賣掉！」資歷超過30年的資深銀行家梁敬思，在外銀圈最後一份工作，是荷商安銀（ING Bank）台灣區總裁，在他手上，曾送走兩家外銀。

「整體而言，整個市場未來三到五年，看不出有太大的成長空間。」梁敬思分析，消金業務不脫信用卡、信貸、房貸和財富管理，外銀在總部制定的區域策略經營大框架下，更有入境隨俗的挑戰。他舉例，推展國際市場有功的花旗銀行前執行長John Reed曾說，至少要放手讓信用卡業務虧個幾年，才能在各市場做出成績，就知其大不易。

梁敬思認為，未來三強鼎立的外銀消金，面對本土金控的來勢洶洶，加上在消費者保護趨勢下，要面臨更高的法令遵循成本，勢必不能只跟著主流市場吃大鍋飯，而是要找出自身利基，並設法集中火力。

中華信評資深副總張書評也指出，信用卡真正賺的是無擔保授信，信貸利率可高達15％至20％；房貸僅1.5％到2％，利潤較薄，外商銀行的強項，仍在於可提供較多元的私人銀行及財富管理商品，例如外匯交易或衍生性商品等。

此外，外銀在全球的布局，讓客戶的跨國資金流通方便之餘，企金方面的跨國資金供應鏈，也可望輔助消金業務發展。

張書評舉例，像是台灣和日本上下游車廠零組件來往密切，日系銀行若有據點，成本有限，卻可作跨境業務的引薦，開拓新的業務機會。

綜上所述，這兩年新冠疫情侵擾，渣打銀行針對中國大陸台商回流資金推出的跨境人民幣直匯業務，使用率便創新高，這背後，是克服跨境作業與成本管控的創舉。

以及，台灣有不少極具規模的隱形冠軍，若有海外資金布局及需求，找有地利之便的外銀最便利，這和台灣的銀行為何要走出去打國際盃，是相同的道理，海外業務對外銀來說，可望驅動新的成長動能；幫企業發債，也能再包裝銷售給財管客戶，就看怎麼發揮。

花旗深耕台灣消金領域37年，在財富管理和信用卡領域向來是業界指標，其專業訓練的精英絕對是關鍵。

目前檯面上三大民營金控龍頭的董座：台北富邦銀行陳聖德、中國信託銀行利明献、國泰世華銀行郭明鑑，均是花旗出身。

花旗理專也是各家銀行極力爭取挖角的對象，除了第一階段，要看新東家端出的誠意，業務及系統的對接很快，但要適應不同組織文化的磨合，卻是課題。

梁敬思曾親身經歷多家外銀退出及被整併，他坦言，相信此時許多花旗銀行台灣員工一定人心惶惶，也必然關心遣散費能拿到多少，然而，現在環境大不如前，以星展2000名員工，花旗3500名員工的「小吃大」送作堆，是否能讓底下人信服，勢必需要時間，也考驗星展管理階層的能耐。

三、能留住多少含金量高的老客戶？

星展（台灣）銀行消費金融處負責人孫可基掛保證，花旗原客戶的主要權益不會變，甚至會更好。

兩年前，星展銀行率先大砍所有ATM，據了解，是因為客戶使用頻率實在太低，不符成本效益，只是，合併花旗消金客戶群後，是否還會堅持這項零ATM政策，金管會也公開表示高度關切。

事實上，金融圈明裡暗裡已展開挖角大戰，不僅增添自身戰力，也希望能爭取到花旗原有較高含金量的客戶。

花旗銀行去年簽帳金額超過新台幣2000億元，目前流通卡數逾280萬張，是國內銀行第六大，也是外銀之首。另一方面，對於有不少花旗財管VIP已挪到花旗香港開戶，對合併後的「新星展」顯然是項考驗。

外銀消金三強鼎立，誰是贏家？

其實，外銀消金一度五強鼎立，包括花旗、渣打、滙豐、星展及澳盛銀行，國際化的服務水準、鮮明的企業文化，不僅讓業界耳目一新，也帶動國內財富管理及人才市場發展。

其中，渣打、花旗、滙豐均在2007至2008年合併本土銀行後，一口氣擴增分行規模。

2016年，澳盛因亞洲策略調整，將消金業務出售給星展銀行後，在台灣只剩企金業務，如今再加上花旗，最快在2024年，台灣只剩三家外銀作消金。

滙豐和渣打雖是英系銀行，但過往在亞洲的重心及布局扎根相對深，也見證英屬殖民地的香港，從小漁村搖身一變為金融中心的歷程。

尤其，2021年5月，滙豐宣布聚焦亞洲及私人投資銀行業務，中華信評評等報告也指出，在總部策略方針下，2年內應不至於出售台灣業務。

渣打銀行則是去年初派任英籍總座韓德聖舉家搬遷到台灣就職，年底迎來斥資7億元新總部大樓開幕，展現加碼台灣的企圖心，也為外界展示未來新的彈性混合工作型態。

（本文出自2022.4.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）