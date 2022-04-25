安聯投信：季底庫存調整雜音變重 資金輪動加快

安聯投信台股團隊表示，現階段市場修正壓力仍聚焦在晶圓代工上游訂單排隊放緩的況狀，預期相關訊息可能要到5月初後才有望逐步明朗；建議在此之前投資態度仍宜偏保守為宜、切忌躁進。在各式逆風下，傳產金融關注持續成長、基期較低、受惠結構性產業變化、獲利持續上修中的產業及公司，並關注高殖利率概念股如水泥、鋼鐵、銀行股、隱形眼鏡、再生能源政策受惠族群等。

安聯投信台股團隊表示，受美國聯準會偏鷹言論影響，加上市場對於中國大陸解封後的訂單下調擔憂明顯增溫，擔心砍單效應，因此電子股走勢仍相對承壓，且重要法說、產業展望等正面訊息並未有效提振市場的投資信心。

安聯投信台股團隊表示，大陸封城雖被視為短期事件，但隨著雜音增多，市場對於5月可能出現的庫存調整壓力幅度等擔憂加重，讓電子股表現仍持續相對疲軟。

就題材及布局方向上，安聯投信台股團隊表示，在電子股方面持續聚焦資料中心、車用以及工業用需求；而長期趨勢明確的 IP/ASIC、高速傳輸、ABF及晶圓代工亦有望打破景氣週期循環的趨勢成長股。

在非電族群，安聯投信台股團隊表示，2022 年內部傳產金融預估獲利出現分歧，金融預期維持衰退，但非金電的傳產獲利則轉為成長，主要是運輸的獲利上修。

安聯投信台股團隊說，隨著各國正開始面對高碳排轉型，長期這些高耗能的鋼鐵、水泥都將逐步走向供給縮減，但短期受政策面影響更大，近期因經濟影響，大陸今年對碳達峰要求略有放鬆，宜關注此對獲利表現的影響。