防疫保單掀續保風波 富邦產致歉提供轉換投保新選擇

防疫保單近期風波不斷，大批保戶反映被臨時通知無法續保舊版防疫險，富邦產險今（24）日表示，防疫保單已達公司風險胃納量，堅守至最後一刻才作出不得已的調整，對於陸續收到原防疫商品無法受理續保通知簡訊的客戶所造成的不便與失望，再次鄭重致上最深的歉意，並提供以中、重症者保障為主的新專案，作為建議民眾轉換投保的參考選擇。

防疫保單近期掀續保風波，大批保戶在爆料公社、富邦產險臉書粉專貼文留言，之前才收到防疫險的續期保費扣款通知書，也與業務員確認過，公司告知「續保的保戶會自動續保不用擔心」，不料今晚卻突然收到不續約的簡訊通知，引起其他保戶紛紛哀號哪裡還有防疫保單可買。

富邦產險對此回應，由於防疫措施持續調整，原防疫商品的危險發生率大幅上升且國際再保市場條件緊縮，防疫商品已達公司的風險胃納量，但仍秉持善盡企業社會責任的精神，堅守至最後一刻才作出不得已的調整。

富邦產險指出，誠如公司於4月21日對外發布新聞稿中的說明，「4月20日（含）收到公司寄發的續保通知書，且本公司已收取保戶的保費者，保險契約即為成立；除此之外，其餘的續保案件，均停止受理」，因此公司須於保險到期前儘速通知客戶。

由於防疫險商品均為一年期保單且屬不保證續保的性質，富邦產險表示，公司需依實際情況做核保與風險控管，對於陸續收到原防疫商品專案無法受理續保通知簡訊的客戶所造成的不便與失望，再次鄭重致上最深的歉意。

富邦產險考量未來著重於併發重症的治療照護為主，公司也依此重新提供以中、重症者保障為主的「新加倍守護」專案，作為建議民眾轉換投保的參考選擇。