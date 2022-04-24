快訊

愛妻血淚控訴！「金曲歌王」Leo王被爆出軌20歲嫩妹

防疫保單掀續保風波 富邦產致歉提供轉換投保新選擇

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

防疫保單近期風波不斷，大批保戶反映被臨時通知無法續保舊版防疫險，富邦產險今（24）日表示，防疫保單已達公司風險胃納量，堅守至最後一刻才作出不得已的調整，對於陸續收到原防疫商品無法受理續保通知簡訊的客戶所造成的不便與失望，再次鄭重致上最深的歉意，並提供以中、重症者保障為主的新專案，作為建議民眾轉換投保的參考選擇。

防疫保單近期掀續保風波，大批保戶在爆料公社、富邦產險臉書粉專貼文留言，之前才收到防疫險的續期保費扣款通知書，也與業務員確認過，公司告知「續保的保戶會自動續保不用擔心」，不料今晚卻突然收到不續約的簡訊通知，引起其他保戶紛紛哀號哪裡還有防疫保單可買。

富邦產險對此回應，由於防疫措施持續調整，原防疫商品的危險發生率大幅上升且國際再保市場條件緊縮，防疫商品已達公司的風險胃納量，但仍秉持善盡企業社會責任的精神，堅守至最後一刻才作出不得已的調整。

富邦產險指出，誠如公司於4月21日對外發布新聞稿中的說明，「4月20日（含）收到公司寄發的續保通知書，且本公司已收取保戶的保費者，保險契約即為成立；除此之外，其餘的續保案件，均停止受理」，因此公司須於保險到期前儘速通知客戶。

由於防疫險商品均為一年期保單且屬不保證續保的性質，富邦產險表示，公司需依實際情況做核保與風險控管，對於陸續收到原防疫商品專案無法受理續保通知簡訊的客戶所造成的不便與失望，再次鄭重致上最深的歉意。

富邦產險考量未來著重於併發重症的治療照護為主，公司也依此重新提供以中、重症者保障為主的「新加倍守護」專案，作為建議民眾轉換投保的參考選擇。

防疫保單 產險 富邦

延伸閱讀

國小生遭居隔怎辦？ 北市推「照顧方案」可輪流陪伴

射箭／男團橫掃世界盃首站 湯智鈞：金牌是大家的

金門今確診+1 從台灣返鄉已打過2劑BNT

馬祖今盼來+0！ 縣府：這波疫情已獲控制

相關新聞

獨／明珠變遺珠！3國銀香港聯貸爆踩雷14億 獲利蒙灰

據透露，香港一家上市公司「中怡國際」4月4日無預警停牌，已拖累三家國銀香港分行兩筆聯貸案及自貸案，這三家國銀的香港分行，...

美股嚇崩連帶台股大跳水？ 三大外銀傳授「趨吉避凶投資術」

美國聯準會（Fed）鷹派升息嚇崩美股，道瓊指數上周五（22日）收盤重挫近千點，令投資人驚慌失措、憂心台股明（25）日開盤...

我該選UBI車險嗎？專家：適合低里程優良駕駛

用路人必備的車險「華麗變身」，國內自2016年導入UBI車險（Usage Based Insurance），又稱為「駕駛行為計費保險」，產險業者表示，有別於傳統車險保費計價僵化，近年市面上多了「用多少、付多少」的新型態UBI車險，雖然目前市占率仍不高，但確實是讓民眾多了新選擇，未來也有機會成為趨勢，尤其是沒有天天用車的族群，最適合這類型保單。

高收債基金要更名了 5%高配息投資型保單快消失

金管會去年11月宣布「高收益債基金」將更名為「非投資等級債券基金」，連帶牽連到投資型保單，依規定投資型保單不能投資及連結非投資等級債基金，最晚6月底前，投資型保單包含類全委，都不能再投資。保險業者指出，最大影響是投資型保單的投保率將下降，市場現在看到的配息率高達5％的投資型保單短期內將不復見。

純網銀 優利信貸出擊

今年國銀信用卡戰場壟罩在疫情發酵黑雲下，5月起的繳稅戰場成為國銀兵家必爭之地，國銀業者指出，今年銀行繳稅不脫兩大產品：信...

國銀刷卡繳稅 大打優惠戰

台灣新冠肺炎疫情大爆發，國銀擔憂第2季內需刷卡動能，國銀全力搶攻5月綜所稅刷卡戰場。五家國銀近一周率先公布刷卡優惠，預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。