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獨／3國銀香港聯貸爆踩雷14億 獲利蒙灰

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獨／明珠變遺珠！3國銀香港聯貸爆踩雷14億 獲利蒙灰

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
金管會統計，今年前四月國銀海外重大信用風險額，包括授信和投資最大損失就約50億元，逼近去年一整年的金額，又以陸港企踩雷案較多。圖／聯合報系資料照片
金管會統計，今年前四月國銀海外重大信用風險額，包括授信和投資最大損失就約50億元，逼近去年一整年的金額，又以陸港企踩雷案較多。圖／聯合報系資料照片

據透露，香港一家上市公司「中怡國際」4月4日無預警停牌，已拖累三家國銀香港分行兩筆聯貸案及自貸案，這三家國銀的香港分行，合計最大損失初估達14億元，恐讓已連兩年獲利衰退的國銀香港市場，今年再度蒙灰。

金管會統計，今年前四月國銀海外重大信用風險額，包括授信和投資最大損失就約50億元，逼近去年一整年的金額，又以陸港企踩雷案較多。

據了解，這三家國銀都是民營銀行，全都是以香港分行承做中怡國際的聯貸案及自貸，初估每家最大損失額約介於4~5億元左右。

據資料顯示，中怡國際是一家化工集團，總部設在香港、營運中心在大陸廈門，2004年在香港主板上市，還曾三度榮獲傑出上市公司大獎。

但中怡國際今年3月底延遲公告2021年財報，4月4日竟無預警停牌，7日公告銀行函證與公司會計帳出現重大差異，迄今依舊無法對銀行團說明現金發生異常原因、無法公布財報，更已開始出現聯貸違約疑慮，敲響銀行警鐘。

據金融圈透露，有三家國銀香港分行承做中怡國際兩筆聯貸，一筆聯貸放款是1.86億元港幣，一家國銀香港分行是主辦和管理行，貸放餘額約7500萬港幣；另一筆聯貸是由外商銀主辦1.85億美元，兩家國銀香港分行各自參貸1500萬美元，另外，三家國銀香港分行都還各自有對中怡國際承做自貸。

一家民營銀行主管說，3月底中怡國際公告延遲財報，主要理由是因大陸和香港疫情嚴峻、衝擊人員和物流移動，導致銀行函證等文件延後，殊不知4月4日就無預警停牌並進一步公告銀行存款和公司帳簿出現重大差異。

該主管說，隨後中怡國際開始出現未依約清償放款，銀行團啟動加速到期通知、做存款抵銷沖償、更對中怡國際發出Demand Letter等確保銀行債權等行動。

據金管會統計，國銀香港分子行2019年全年獲利達389.8億元，2020年降到243.3億元，衰退38%，2021年再衰退6%到228.7億元，連兩年衰退，更創近五年新低，市場認為，今年前四月踩雷案多是香港分行，今年香港分行獲利堪憂。

行庫主管說，今年大陸因疫情又封城，多少連動到在港企業，加上香港反送中後，政經情勢動盪下，資金出現外逃，獲利動能已不如以往，該主管說，今年在疫情持續、消費力道衰退、通膨高漲下，香港恐已從過去的東方明珠，變成滄海遺珠了。

香港 疫情 金管會 聯貸案

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