美股嚇崩連帶台股大跳水？ 三大外銀傳授「趨吉避凶投資術」

美國聯準會（Fed）鷹派升息嚇崩美股，道瓊指數上周五（22日）收盤重挫近千點，令投資人驚慌失措、憂心台股明（25）日開盤恐上演「大跳水」行情。聯準會展現強勢升息的鐵腕作風，投資人如何趨吉避凶，包括花旗銀行、星展銀行均維持「股優於債」的觀點，渣打銀行則建議，採取逢低布局股票等四大投資主軸。

聯準會主席鮑爾上周四表示，Fed在5月可能會升息2碼（0.5個百分點），且連續幾次採取相同升息幅度，以抑制高通膨，鷹派言論引發美股連兩日下挫，道瓊指數上周五收盤大跌981.36點。

在戰爭、疫情及聯準會政策立場轉趨鷹派下，市場波動擴大，展望今年第2季，花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞21日表示，第2季「股優於債」的布局基調不變，投資策略首重多元布局，能源、資訊安全、健康護理及軍工類股將是關注焦點。債市部分，優質的美國市政債券可望為市場波動提供避風港，在多元布局的策略下，投資人可依風險屬性作適度配置。

對於第2季的投資配置，星展集團同樣維持「股優於債」的觀點。星展看好中國大陸股市、看淡歐股，對美國經濟成長前景樂觀的預期下，星展維持對美股，尤其是科技型類股看好的觀點。面對市場波動和通膨挑戰，星展認為投資人可考慮適度配置具避險性質的黃金，來分散地緣政治和通膨風險，並認為隨著全球對安全性資產需求持續，黃金價格將可望保持強勁。

渣打銀行建議，投資人第2季可採四大投資主軸布局全球股市，包括：一、逢低佈局股票、美股表現依舊可期。雖然企業盈餘成長動能可能會放緩，但與債券等資產相比，股票仍具有相對吸引力。二、聚焦能源、金融、健護醫療產業。油價上漲和債券殖利率上升的背景下，美、歐、中的能源及金融類股預期將有所表現；美歐健護醫療相關產業標的也建議納入防禦性配置。

三、中國大陸股票評價面仍具吸引力，可適度納入資產配置。四、烏俄衝突強化長線投資主題。在地緣政治、油價高漲和能源獨立的緊迫背景下，基礎建設與綠色投資、電動車和水資源短缺將成為關鍵投資領域；烏俄衝突凸顯出網路攻擊可能加劇對於資安的需求，網路安全、物聯網 （IoT）、5G可納入長線主題投資標的中。