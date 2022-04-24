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合庫銀推開放銀行 攜手遠傳「friDay理財+」App

聯合報 / 記者巫其倫／台北即時報導

合庫「開放銀行」新增服務！數位金融服務時代來臨，數位科技融入消費者的日常生活，持續配合金管會金融科技發展路徑，推動開放銀行（Open Banking），合庫銀行宣布，即日起，客戶可在遠傳的「friDay理財+」App直接查詢合庫帳戶及信用卡相關資訊，操作零距離，使用更便利。

合庫金今年配發1.3元股利，其中現金股利1元，股票股利0.3元。今年首季稅後獲利42.9元，EPS為0.32元。合庫銀表示，為促進國內金融產業持續朝數位化趨勢邁進，金融機構及第3方服務提供者（TSP業者）共同打造更多創新應用場景，客戶掌握自身金融數據主導權，可透過「開放銀行服務」，進而享受更便捷的金融服務。

合庫銀強調，積極拓展「開放銀行服務」，已於2019年9月和「麻布記帳」App連結，可查詢台外幣存款利率及匯率資訊；去年6月和「集保e手掌握」App連結可查詢帳戶資訊；今年再與遠傳聯手，上週推出跨平臺帳戶及信用卡資訊查詢服務。

合庫銀說明，客戶經身分確認與授權後，可於遠傳「friDay理財+」App，連結合庫銀行帳戶及信用卡相關資料，跨平臺即可查詢帳戶及信用卡相關資訊，一站式完成帳戶及信用卡查詢、繳費(透過全國繳費網完成繳費)、管理服務，讓生活理財效率再加倍。使消費者在非金融場景中，也能便利的使用金融服務。

此外，合庫銀行持續關注開放銀行推動浪潮，積極洽談不同產業的合作夥伴，在資訊安全的環境下，創造更多場景金融，逐步擴大合庫銀行金融服務延伸至跨平臺、跨產業，深入客戶的日常生活，帶給客戶更便利的數位體驗。

合庫金 信用卡 遠傳

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