旺旺友聯遭爆退防疫保單 限3天內「到場親簽才給保」

國內疫情增溫，導致確診者、被匡列者陸續增加，民眾搶買防疫保單，日前兆豐產險、中國信託產險、富邦產險、和泰產險等陸續停賣防疫保單，本周二停賣的旺旺友聯，近日傳出以「民眾非親自簽名」為由，22日晚間發簡訊退件、退款訊息，要民眾限期下周三前臨櫃親簽才給保，引爆民怨。

去年台灣產物保險公司推出「防疫神單」，投保僅500元若隔離可賠10萬元，吸引民眾瘋搶，即便賠到虧損，台產也是一張張完成理賠。日前卻因確診、隔離人數太多，傳出「各家產險公司欲發聲明，今年4到6月間的防疫保單將不算數」，後續金管會保險局出面強調，保單核保後就必須依契約內容進行理賠，「怎會有不算數的問題？」

近期許多投保旺旺友聯防疫保單的民眾陸續收到簡訊通知，網友於PTT發文指出，保險公司聲稱「核保審慎評估後應非親自於要保書簽名，招攬程序未符合保險業務員管理規則第15條第4項規定，故本公司將不受理台端之要保」，更稱「如果要保書為親簽文件，請於4月27日中午12點前，持相關身份文件至各分公司營業據點臨櫃辦理確認作業」。

網友對於保險公司逼民眾在平常上班日親自到臨櫃簽名才給保的做法難以接受，紛紛表示「要人特地請假跑保險公司處理，無言」、「就是賭有人懶得跑這趟，能清一些算一些」、「各種奧步都出來」、「操作真難看」。據了解，旺旺友聯內部的確採「因公司無法承保，超過胃納量，因此近期用最高規格篩選要保書」。