保戶錯愕！簡訊告知防疫保單「退件」旺旺友聯：保單非親簽不符程序

國內確診病例激增，再掀「防疫保單之亂」，昨又傳出旺旺友聯產險以「民眾非親自簽名」為由，要求民眾臨櫃確認是否親簽，否則將退件、退費。旺旺友聯今說明，由於近期發現多張保單都是「代簽」非「親簽」，且很多明顯是「同一人」所簽，保險公司有權力在核保階段把關，並強調近期防疫保單大亂，有民怨在所難免，但保險公司重點還是要合乎法規。

旺旺友聯防疫保單近日停售，其中，新件保單在本月19日下午5點停售、續保保單則21日中午12點停售。但昨傳出旺旺友聯以這張保單「民眾非親自簽名」為由，於22日晚間緊急傳出發出簡訊，要求民眾在27日中午12點前臨櫃完成確認才給保，若非親簽則會進行退件、退費作業。

不少保戶收到簡訊感到很錯愕，甚至有網友批評是旺旺友聯「出奧步」。旺旺友聯協理蔡宛樺今天說明，近日因為防疫保單問題，各產險公司其實都是大亂、陸續停售，而消費者在停售效應下，旺旺友聯發現，有很多要保書都非要保人，簡單來說，就是非本人「親簽」，很多通路送件的保單，都有「代簽」情形。

她指出，此次發出的簡訊，是依據保險業務員管理規則第15條第4項規定，若核保審慎評估後，認定非本人親自於要保書簽名，就不符合招攬程序，近日因為防疫險停售導致消費者瘋狂搶購的情況發生，旺旺友聯在審核要保書時，發現很多保戶因作業不及，要保書上的簽名經檢視後有非親簽的疑慮，此次簡訊是發給疑似非親簽的保戶，「但若保戶臨櫃證明是親簽，還是會受理」。

她進一步說，重點還是回歸是否為親簽，由於旺旺友聯對於近日進件的保單有疑慮，且近日發現通路送件的保單中，有些是一整疊要保書的簽名筆跡都來自同一人，且此狀況為數不少，這已明顯違反規定。

至於有些網友質疑，旺旺友聯是否因為風險胃納量問題，所有保單全部都用這種方式退件，認為是「出奧步」把保單退件。蔡宛樺則強調，「如果是親簽，就會受理，只要可透過證明文件證明是親自簽名，旺旺友聯還是會收。」

她指出，旺旺友聯做法並非突然退件，而是經過正常核保作業，不是保單送進來就一定就可以承保，要保書上填寫書要完整，這些規範都要符合相關規定，保險公司本來就有核保權力。她也坦言，近日防疫保單讓每一家公司都有壓力，民怨在所難免，但重點是所有作業都要合乎法規。

據悉，旺旺友聯內部採取「因公司無法承保，超過胃納量，因此近期用最高規格篩選要保書」。但實務上，其實不少人投保防疫保單，確實都非本人簽名，有保險業人士坦言，若用此理由退件，確實有不少保單不符招攬程序，各公司若都用此方式，很可能引爆民怨。

近日防疫保單衍生諸多爭議，還傳出4到6月防疫保單將不算數等傳聞，但若以去年台灣產物保險推出的「防疫神單」為例，主打保費僅500元，隔離可賠10萬元，當時引起民眾排隊搶保，雖然虧損但台產仍一一認證完成理賠。金管會保險局已出面強調，保單核保後，就必須依契約內容進行理賠，怎會有不算數的問題。