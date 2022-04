富邦金控攜手陳金鋒 全新品牌廣告應援永續

響應世界地球日,富邦金控於4月22日至4月24日與富邦悍將一同在新莊棒球場舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,富邦金控更攜手富邦悍將副領隊兼二軍總教練陳金鋒拍攝全新品牌廣告「做對的事,你就是地球隊!」,4月22日於新莊棒球場首播,陳金鋒也應邀擔任主題日首日開球嘉賓,邀請民眾一起加入「地球隊」為環境永續做對的事。

2021年富邦金控提出「Run For Green」ESG倡議計畫,從金融及非金融兩大層面發揮企業影響力,推動綠色轉型,達到淨零的永續目標。今年更擴大推動綠色賽事,於冠名主辦之賽事與運動場域中力行減碳,同時帶領旗下球隊共同參與,並攜手陳金鋒作為地球隊隊長拍攝推出全新品牌廣告「做對的事,你就是地球隊!」,發揮品牌影響力,展現富邦熱愛運動與力挺環境永續的Run For Green行動實踐。

富邦金控董事長蔡明興表示,近年隨著異常氣候加劇,影響整體地球生態,「全球的永續危機更讓我們堅信必須以謙和的信念與態度對待所處的環境」,進一步與環境及社會共榮共好。

富邦金控一直以來也積極推動綠色金融,承保100%全台離岸風電保險、不再新增燃煤石化業等高汙染產業投融資,且富邦金控及子公司優異的永續經營表現也深獲國際專業肯定。

富邦金控也將持續努力,不斷擴大富邦對台灣環境與社會的正向影響力,期望能持續引領產業邁向低碳永續未來。很高興邀請到陳金鋒擔任富邦金控最新形象廣告的主角,希望透過他的影響力,「號召大家一起和我們成為守護環境永續的地球隊」。

「你是隊友嗎?」在「你也是地球隊」廣告中,地球隊隊長陳金鋒提醒大家要珍惜能源、減少浪費,並且從身邊小事做起,累積力量為永續多盡一份力。他也帥氣騎上自行車,號召大家一起成為他的隊友,「做對的事,你就是地球隊!」這支廣告今日在新莊棒球場首播,結合富邦金控「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,與球迷一同度過別具意義的世界地球日。

為響應主題日,富邦悍將球員們再度穿上環保主題球衣,同時在球場打造中職首座系統化環保回收站「Green Station」,更推出悍將Green Lab系列商品。

富邦金控旗下四大子公司更於4月23日、4月24日將於球場設置:富邦人壽-河川保育、台北富邦銀行-富邦奈米2號投永續、富邦產險-陸海空大隊捍衛環境、富邦證券-投資我們的星球等四大永續主題活動攤位,透過各項綠色永續行動,期許能有更多民眾關注減碳議題,促進台灣達成世界2050淨零願景。

迎接世界地球日,富邦邀請您一起加入地球隊。歡迎民眾於主題日期間闔家前來新莊棒球場,用行動支持綠色賽事。同時,配合「做對的事,你就是地球隊!」首播,只要於活動期間進入悍將App後點擊每日任務,觀賞形象廣告影片後即可獲得App點數,悍將App點數可兌換活動資格及球員實戰用品等好禮,歡迎共襄盛舉,共同加入地球隊的行列。