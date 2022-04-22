台新金30淨零論壇 吳東亮宣示全員淨零

台新金控（2887）成立30周年，宣示以｢認真·永續｣為主軸，推動｢全員淨零｣，讓員工透過改變生活習慣，實踐淨零碳排，目標2030年達成100%「辦公室據點」淨零排放。對外，於企業客戶端(B2B)，簽署赤道原則，落實「責任投融資」。

選在4月22日世界地球日，台新與台灣永續能源研究基金會合作舉辦台新30永續淨零高峰會論壇，共倡永續淨零。副總統賴清德、金管會副主委蕭翠玲親臨論壇致詞期勉，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使則帶來精采專題演講，雖然本土疫情升溫，在高規格防疫措施下，實體及線上論壇齊聚超過1,800位國內外重量級專家學者和企業領袖及企業董監事、永續菁英熱情參與。

台新金控董事長吳東亮指出，台新多年來深耕永續經營，獲得國內外多項評比及大獎肯定，更是台灣第一家全面啟動淨零的金融業，各項永續作為也與「台灣2050淨零排放路徑」提出的能源、產業、生活、社會等四大面向轉型策略不謀而合。

對內，台新除日常營運節能減碳外，也推動｢全員淨零｣，讓員工透過改變生活習慣，實踐淨零碳排，目標2030年達成100%「辦公室據點」淨零排放。對外，於企業客戶端(B2B)，簽署赤道原則，落實「責任投融資」。於員工及個人客戶端(B2C)，則積極推動與自然永續共存的「綠色生活」提案，結合重量級策略夥伴，合作推出食、衣、住、行，甚至種植樹木等許多永續系列活動，鼓勵在生活中實踐環境永續。

吳東亮也強調，面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，只要願意為地球盡一份心力，相信每一個人都可以｢From Zero to Hero｣，成為化解氣候危機的英雄。

論壇下半場舉行的兩場座談中，「淨零轉型與淨零商機」座談，Gogoro 產品長彭明義、經濟部能源局局長游振偉、成大匯智綠色科技研究中心主任陳志勇、台新金控總經理林維俊共同與談，聚焦政府淨零排放的路徑評估與藍圖規劃、碳定價、碳關稅的後續影響，並對產業的綠色轉型升級提出建議。

台新金控總經理林維俊於座談中強調，金融業於淨零議題中肩負一定的角色及責任，對此，台新淨零策略採雙軌並行，除針對企業，精進責任投融資，精進數位金融服務外，也鼓勵客戶及員工等個人力行減碳等，積極實踐綠色生活，創造永續價值。

另一場「淨零生活與淨零投資」座談由台灣大學財務金融學系教授李賢源主持，歐萊德董事長葛望平、台杉投資總經理暨科技基金合夥人翁嘉盛、台北科大建築系教授暨設計學院院長黃志弘、台新金控投資長簡展穎共同與談，與談重點鎖定在如何帶動民眾消費端綠色生活的實踐，更從綠色金融角度切入，探討金融業如何引領產業永續發展與消費者行動。

台新金控投資長簡展穎更深入分析金融業對淨零碳排的遠景與責任，分享了台新響應氣候相關財務揭露(TCFD)、簽署赤道原則，以及加入「台灣淨零排放協會」的具體倡議作為。