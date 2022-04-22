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首度回應合併案 台新金林維俊：尚未收到新光金邀請

經濟日報 / 記者齊瑞甄／即時報導
圖為台新金控示意圖。聯合報系資料照片
圖為台新金控示意圖。聯合報系資料照片

新光金（2888）日前召開董事會討論與台新金（2887）合併可行性。台新金控今（22）日首度對此事給予回應，台新金總經理林維俊表示，「目前沒有接到任何通知，我們的立場是，如果我們收到新光金的通知，我們當然會用開放跟正面的態度，積極的去做研究，但目前我們還沒有接到任何的邀請。」這是合併案傳出後台新金第一次公開表達態度。

今台新舉辦三十週年淨零論壇，台新金董事長吳東亮出席致詞，被問到合併案一事，他微笑不願多談。然日前新光金公告，董事會提案討論成立與台新金的合併案研究小組，但會議中三位獨董一致認同，此事屬重大議題，相關事宜應謹慎處理完備程序，再送請董事會討論。

林維俊正面強調，「新光金這事情，我們到今天都沒有收到任何的邀請，如果我們收到邀請，我們會用積極正面的態度去研究。但到目前為止我們是沒有收到邀請，這個還在新光金內部的事情，我們不便做任何的評論。」

台新金控 新光金

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