台新金推全員淨零 吳東亮：氣候變遷沒有人是局外人

台新金今舉辦「台新三十永續淨零高峰會論壇」，董事長吳東亮今表示，推動｢全員淨零｣，讓員工透過改變生活習慣，實踐淨零碳排，目標2030年達成100%辦公室據點淨零排放，落實責任投融資與綠色生活，強調「面對氣候變遷議題，沒有人是局外人。」

吳東亮在致詞時表示，今年是政府的淨零元年，國發會3月30日公布的「2050淨零排放路徑」，行政院4月21日也拍板，最快在2024年開徵碳費。台新多年來深耕永續經營，更是台灣第一家全面啟動淨零的金融業，各項永續作為與「2050淨零排放路徑」提出的能源、產業、生活、社會等四大面向轉型策略不謀而合。

吳東亮指出，台新除日常營運節能減碳外，也推動｢全員淨零｣，讓員工透過改變生活習慣，實踐淨零碳排，目標2030年達成100%「辦公室據點」淨零排放。對外，於企業客戶端(B2B)，簽署赤道原則，落實「責任投融資」。於員工及個人客戶端(B2C)，則積極推動與自然永續共存的「綠色生活」提案，結合重量級策略夥伴，合作推出食、衣、住、行，甚至種植樹木等許多永續系列活動，鼓勵在生活中實踐環境永續。

吳東亮強調，面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，只要願意為地球盡一份心力，相信每一個人都可以｢From Zero to Hero｣，成為化解氣候危機的英雄。