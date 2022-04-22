公股第4家 彰銀今完成簽署「赤道原則」

公股銀行力拚年底前全數完成簽署「赤道原則」，彰化銀行今天宣布，今日為「世界地球日」，彰銀完成簽署加入「赤道原則」(Equator Principles, EPs)協會，成為全球自願倡議「赤道原則」的會員銀行(EPFIs)。彰化銀行將依循「赤道原則」，將環境及社會風險管理內化至專案融資相關之授信審核流程，並建立相關控管機制及流程因應，力求落實環境保護與社會關懷。

彰銀表示，簽署赤道原則前，自2017年即已將「赤道原則」精神納入授信作業程序。今日正式成為EP協會會員後，將更明確地遵循赤道原則，以ESG為衡量基準，建立更全面及完善的風險管理機制。

彰銀表示，藉由赤道原則的運用，盼能鼓勵並引導企業客戶強化ESG，降低氣候變遷對其所帶來的營運風險，同時也能降低彰化銀行提供融資的相關風險。

彰銀董事長凌忠嫄表示，彰銀積極實踐永續發展，除在業務面持續提供綠能科技產業貸款、再生能源發電業貸款、低碳永續家園貸款及離岸風力發電業貸款等支持綠色金融外，亦執行責任投資策略，建構永續金融治理。

彰銀去年陸續取得多項ESG成果，包括響應氣候相關財務揭露(TCFD)倡議，簽署成為TCFD支持者(TCFD Supporter)、完成第三方查核TCFD報告書認證及獲得CDP 2021年氣候變遷問卷調查評級管理(B)級、榮獲亞洲銀行及財金雜誌2021年台灣「最佳女性倡議銀行獎」、連續5年入選英國FTSE4GOOD「富時社會責任新興市場指數」成分股等。

彰銀強調，向來關注聯合國永續發展目標(SDGs)、巴黎協定(The Paris Agreement)及聯合國全球盟約(The UN Global Compact)等國際重要規範之發展趨勢，並將企業永續概念納入核心計畫及營業活動，同時致力於對各利害關係人之承諾，持續精進環境(E)、社會(S)與治理(G)各面向之永續作為，以奠定永續經營的服務模式。