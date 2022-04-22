台彩推新刮刮樂 超級麻將、喜從天降人氣登場

台灣彩券公司21日推出兩款刮刮樂新品，包含鬥智兼娛樂的「超級麻將」與簡單趣味的「喜從天降」，要讓民眾嗨刮暢玩、享受不同的刮獎樂趣。

刮刮樂超級麻將，每張售價新台幣500元，頭獎500萬元，多達16局遊戲設計，不須湊咖即可自在享受聽牌、胡牌的樂趣，刮出紙上麻將牌，慢慢對獎的過程，猶如置身真實麻將牌局，刺激感十足。

刮刮樂喜從天降，每張售價100元，玩法簡單有趣，頭獎30萬元， 500元(含)以上獎項超過11萬個；兩款新品總獎項超過219萬個，總獎金逾10.9億元。

刮刮樂麻將系列是台灣彩券首創的益智延長型遊戲，自2008年首次發行後每次推出皆受到消費者喜愛與搶購，也帶動刮刮樂益智延長型玩法熱潮。

超級麻將，每張售價500元，多達16局遊戲設計，若任一局的麻將符號全數出現在「您的麻將」區，即得該局遊戲之獎金，若「您的麻將」區內同時刮出「東、南、西、北、中、發、白」麻將牌符號，即得獎金5,000元。

超級麻將，不須湊咖即可享受猶如置身真實麻將牌局聽牌、胡牌的樂趣，頭獎500萬元共有三個， 5,000元(含)以上獎項超過5萬個，總中獎率40.67%，總獎金逾8.7億元。

刮刮樂喜從天降，每張售價100元，票面以滿載鈔票、金幣與鼓鼓錢袋的降落傘從天而降，象徵財富從天而降的驚喜，頭獎30萬元共有七個， 500元(含)以上獎項超過11萬個，總中獎率33.02%。

喜從天降的遊戲玩法為淺顯易懂的「刮六中三」及「一刮即中」，其中「刮六中三」遊戲刮區還融入倍數玩法增加刮獎趣味，除了刮出三個相同金額即得該獎額外，若刮出兩個相同金額及一個X2符號該對應的獎金金額加一倍，非常適合消費者嘗鮮。

彩券買起來，好事跟著來。公益彩券銷售處所採實聯制，每日進行環境消毒，公益彩券經銷商均遵守防疫政策配戴口罩，民眾可以安心購買彩券，相關活動及產品的詳細資訊，可至台灣彩券官方網站（www.taiwanlottery.com.tw）查詢。