中福股臨會獲關鍵大股東支持 市場派再下一城

爆發經營權之爭的中福（1435）今（22）日召開股東臨時會，由於出席率達60.82%，得以順利召開。據悉，中福市場派已掌握42%股權，加上部分原來挺公司派的大股東倒戈，使得今日股東臨時會不僅得以順利召開，且全數議案通過，並順利進行獨立董事補選，市場派再下一城。預計接下來6月30日的股東會，市場派將發起解任董事長黃立中的議案，奪下經營權的機率大增。

中福今日股東臨時會由獨立董事高榮志召集，由於市場派持股未過半，市場原預期今日股東臨時會將因出席股數不足導致流會，不過，原先支持公司派的大股東陳建、以及黃立中胞姊黃小茜意外出席，使得會議得以順利召開。其中，黃小茜持股9.55%，而陳建個人持股以及家族持股共8.5%，兩大大股東相繼倒戈，意味著中福公司派已失去多數優勢。

陳建原是黃立中以杰亨實業指派的中福董事之一，但在今年3月改派代表人，足見雙方關係已有變化，陳建在今日臨股會上也提出聲明書，並表示透過與中福前副董事長黃清晏的會談，發覺之前福興股權交易案及福興土地交易案，其他董事根本不知道，估價報告都還是後補，甚至於黃立中只支付1,000萬元就開始移轉股份，有黑箱作業的重大疑慮，而且還有證交所來函關切沒有關係人迴避及交易價格過低等問題。

而另一位大股東黃小茜則是在會場上覆議認為，中壢廠房周遭皆是發展成熟的住商學區，未來可以透過使用地變更的方式，去謀求較大的市場商機或利益，公司應該用投資不動產的方式，繼續持有中壢廠房，或是和土地開發商合力開發經營，將公司利益做為首要考量目標，在未變更使用分區之前就直接出售中壢廠或持份，明顯不利於公司與股東，更何況公司帳上仍有接近5億元的現金可以運用，也沒有急需償還的負債或資金缺口，董事會若要提高轉投資的比例仍有其他籌資方式，沒有賤賣中壢廠房的必要性。

而中福公司派今日在股東臨時會上則主張，此次股東臨時會提出的討論事項皆為假議案，這是董事會職權範圍，不應召集股東臨時會討論提出，即便通過，未來也只會徒生爭議。並認為此次股臨會在召集程序和決議方式皆有問題，指市場派涉股東名簿外流以及以電話方式探詢委託書收購意願，涉及價購。

中福今股臨會通過議案包括決議資產處分範圍即為中壢廠房之六分之一，並選任會計師許順雄、律師林詩梅為檢查人，就中福出售福興股份以及中福購買福興不動產兩項交易案進行查核，並追究相關人等法律責任。同時，補選獨立董事由會計師吳進成當選。