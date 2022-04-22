總經理陳威昌遭控告 金寶回擊提告誣告及妨害名譽
金寶（2312）公司派與前總經理沈軾榮經營權爭奪戰越演越烈，金寶今（22）日公告，針對總經理陳威昌無端遭到控告之說明，金寶表示，針對陳威昌遭股東無端指控他違反證券交易法，已經正式委請律師對該股東提告誣告及妨害名譽。
金寶指出，有關該股東提及金管會就本公司庫藏股的裁罰乙事，本公司業已依法定程序向金管會澄清在案。對於刻意以此事誣陷陳總經理及本公司者，本公司均將依法追究。
金寶說明，有關庫藏股之配發，是依據本公司107年3月30日董事會通過的買回股份轉讓員工辦法而為之，該辦法是在前總經理沈軾榮任內所訂定，許介立先生為泰金寶電通員工亦經沈先生及相關主管簽核在案。
至於陳威昌總經理則係109年5月才到職擔任本公司總經理，對於某股東以刑案控告陳威昌總經理，其用心令人費解，本公司將全力協助陳總經理捍衛其名譽，俾維本公司之正常營運及全體股東之權益。
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