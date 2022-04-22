中福股臨會攻防戰 獨董派勝

中福（1435）今（22）日在獨董高榮志主導下召開股東臨時會，與公司派律師就開會目的與議案，雙方以股東身分在股東臨時會現場開啟攻防戰。

中福獨董高榮志派，以匡正公司治理為由召開此次股臨會，主要議案有三：一、確認中壢廠土地處分的範圍，二、針對中福出售福興公司股份交易案及購買福興公司不動產交易案選任檢查人，三、補選一席獨董。

獨董派持有42％股權，今日持有8.5％股權的大股東陳建、持有9.5％股權的現任董座黃立中的姊姊出席，臨股會在股權過半、出席率（含電子投票）60.3％情況下順利召開。

公司派主張，召集開會事由太薄弱，不應開此會。但出席權數就是最合理的理由。

針對經營團隊就準備出售公司重要資產、中壢廠21,000坪土地，獨董派指出，公司應在更有價值時活化資產，才符合股東利益，因此主張在變更使用分區之前，應以「投資性不動產」繼續持有。

獨董派查明，目前中福帳上有5億現金，應是不缺資金，真的缺資金也有發債或增資方式，不須賣地籌錢，於是提請修正。此案遭中福股東戶號003、董事長黃立中的姐姐附議。

陳建進一步指出，去年8月3日，他與黃立中私下有「中壢廠土地只能賣1/6」的協議，事後董事長想貿然全部出售，也沒有跟董事會討論價格、或給予中立鑑價報告，陳建痛批：「目無法紀、無政府了嗎，經營團隊應為股東謀取最大利益！」據悉，該土地市價44億元，而黃立中擬處分價格為35億元。

此外，中福的法人股東福興公司將51％股份出售給黃立中個人的中整公司案，除了是關係人交易，也因中整僅付1/6金額就交割股權，交易有重大瑕疵。獨董派要求檢查人。

因陳建為杰亨實業的法人代表，他提出中福公司治理有種種問題，例如副總兼稽核，公司每年只賺100多萬，連薪水都不夠付，而他也不知道員工有幾個、當個董事連現在公司業務內容都不知道，開會要資料要不到等；最後，當他不願貿然為有問題的財報背書時，遭到黃立中撤換。

最後在股權優勢下，獨董派三個提案全數通過：確認中壢廠僅能處分1/6，派檢查人為會計師許順雄、律師林詩梅，解任現在的會計師、另尋國內四大會計師事務所簽證，獨董派提名之吳進成當選獨董。