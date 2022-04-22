疫情又來亂！ 上班族「隱性貧窮」問題恐持續擴大

勞工每天面對的，除了無形的職場壓力，有形的財務壓力也不小。根據yes123求職網今（22）日公布的調查發現，上班族評估整體財富狀況，比起去年同期，目前「總存款」變化：「持平」的佔17.1%；「增加」的僅佔10.3%；但合計有72.6%是「減少」的，而且又分成：有52.3%自認「與疫情有關」，以及20.3%自認「與疫情無關」。

回顧過去一年，因疫情關係，檢視上班族的財務狀況，共有65.6%屬於「負債增加」：其中47.4%是「負債因疫情增加，且出現財務赤字」，平均「每月短缺金額」達9,505元；

同樣回顧一年以來的報酬率，仍有31.1%的人透露，因為「肺炎疫情」關係，投資曾因此出現虧損、套牢；還有14.2%屬於「投資不曾因此出現虧損、套牢」。這也代表著，剩下的54.7%是「過去一年沒有任何投資」。

收入處於低檔，置產更成了奢望。調查也顯示，僅有14.6%的勞工透露，目前「有買房子」，但是每個月的房貸支出，平均落在21,457元。若以「官方經常性薪資」44,123元估算，光是每月房貸，就吃掉將近一半的薪水。

其餘48.8%的人，屬於「沒有買房子，但與家人或親戚同住」；剩下36.6%的勞工，目前為「以租代買」，屬於無殼蝸牛族，至於每個月的租金負擔，平均為9,840元。同樣以「官方經常性薪資」44,123元估算，光是每月房租，大約花掉兩成二的收入。

yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，多數人買不起房子，少數則是購屋之後，負擔沉重，除了意謂著「中產階級」逐漸陷落外，加上低薪、凍薪又負債的生活，導致越來越多人出現「隱性貧窮」窘境，雖然維持基本生活不成問題，卻沒有多餘的金錢與時間去消費，還有疫情攪局，進一步惡化財務狀況，恐怕將持續衝擊台灣的內需經濟。

上述「工作爆肝壓力指數與職場小確幸調查」，是由yes123求職網於2022年4月1日到4月15日，以網路問卷進行抽樣，調查已畢業(或退伍、免役)，年滿20歲(含)以上，目前有工作的會員，有效問卷共1,278份，男性佔644份，女性佔634份，信心水準為95%，誤差值為正負2.74%。