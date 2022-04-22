京城銀創意愛地球 攜手員工客戶吃蔬食用數位關招牌燈

京城銀行（2809）響應4月22日「世界地球日」守護地球不落人後，推出系列地球日創意活動，包括營業據點連續關閉招牌燈三日，並邀請周邊店家共同響應；舉辦以物易物活動；推出「蔬食日」；推廣數位交易等，鼓勵員工、客戶、社區居民，一起從日常生活和業務活動著手，共同倡議與落實環境保護。

京城銀默默響應世界地球日多年，今年除了將關閉招牌燈的時數延長，更透過自身社區影響力，號召總行與分行周邊店家一同節能減碳。同時，京城銀也意識到實踐環境永續需要有更創新的思維，才能讓綠色行動落實在生活當中，因此今年首度在公司內部舉辦「以物易物」與「蔬食日」，倡導「不浪費、少花費」、「少吃肉，救地球」，參加的同仁還有機會獲得台灣第一家B型企業DOMI綠然能源獨家研發的節電小物，以及為台灣石虎保育協會募資誕生的石虎口罩，也鼓勵同仁將無法交換成功的物品捐贈予台南家扶中心，期盼藉由串聯社會企業、保育協會、社福團體，打造符合E+S+G精神的企業永續發展模式。

「世界地球日」今年邁向第52周年，2022年的主題為「投資我們的星球」（Invest in Our Planet），強調人人有責，從民眾、企業到政府組織，需要更大膽的行動、更廣泛的創新，以及更公平的執行，以解決氣候變遷問題。

呼應今年主題「投資我們的星球」，京城銀發揮金融核心職能，經由積極拓展綠色金融與數位服務，實現價值共創與推動低碳轉型。在綠色金融方面，京城銀持續支持風電、太陽能等可再生能源發展，截至去年底累計參與的重要專案裝置容量達187MW，粗估每年約可減碳25萬公噸，相當於1,709多座台南公園一年的吸碳量。

數位服務方面，京城銀除了於2020年推出goyee數位帳戶，讓民眾線上即可開戶並完成各項交易，輕鬆減少碳足跡，也在2021年導入分行臨櫃數位開戶平台，減少因業務產生的用紙。此外，減少紙本帳單的重要性也是京城銀不斷努力的方向，京城銀2020年起攜手DOMI綠然能源展開「點亮無窮希望」計畫，當客戶改用電子帳單的同時，京城銀便捐出一筆款項，用於協助能源弱勢家庭汰換燈具，每100筆電子帳單，意味著協助一個能源弱勢家庭每年節省約1,200度用電。

為進一步鼓勵大家響應節能減碳行動，京城銀加碼推出開goyee帳戶享有六次跨行提款與跨行轉帳免手續費方案，若是線上申購基金，還可享有最低手續費四折的優惠，邀請大家讓綠色行動成為生活的一部分，天天都是地球日，日日是好日。