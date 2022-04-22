元大銀推行動繳稅愛地球 鑽金數位APP繳稅三重優惠

元大金控（2885）旗下元大銀行響應4月22日「世界地球日」，鼓勵民眾ｅ化繳稅，多利用無紙化的數位工具，針對繳稅季來臨，號召民眾行動繳稅愛地球，祭出「繳稅數位玩家好禮三重送」活動，只要透過「元大行動銀行APP」以「台灣Pay」進行線上繳稅，就有機會抽中豪華跨界休旅車、10萬元現金、刷卡金、iPhone 13 pro、Apple Watch Series7及iPad等超值好禮。

另外，新戶成功線上申辦元大銀行鑽金數位存款帳戶，並於「元大行動銀行APP」設定連結帳戶綁定「台灣Pay」，享綁定禮200元回饋金，限量2,000名。

元大銀行指出，4月開徵牌照稅，5月將開徵綜所稅及房屋稅，元大銀行守護地球推出多項數位工具促銷活動，期許客戶多多利用行動e化工具繳稅。

元大銀行指出，近年因疫情深化民眾數位e化意識，元大銀行積極推動全時數位金融服務，號召客戶愛用「元大行動銀行APP」，不僅功能便利且兼顧環保，根據元大銀行統計，今年前兩個月客戶使用「元大行動銀行APP」綁定「台灣Pay」的繳費金額及繳費筆數，已達到去年全年累計繳費金額、筆數的三成以上，顯示「元大行動銀行APP」成為客戶支付首選，元大銀行今年目標繼繳費之後，再次成功複製繳稅經驗，全心為客戶打造「一機在手行動隨我」全時金融生活。