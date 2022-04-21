升息後3月國銀房貸加建融年增率竟跳升 三大原因曝光

據金管會最新統計，3月國銀房貸餘額達8.9兆元、建融餘額3.2兆元，合計達12.16兆元，年增率10.22%創今年來新高，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛說，有三大主因，一、受前2月春節，讓交屋貸款流程變慢，3月加快交屋潮，二、329檔期助攻，三、建商預期央行新一波限貸而提前作業。

他說，一般來說，過年前是傳統旺季，但是交易的產權登記及其後的貸款作業會落在之後的一個月，因此3月往往會出現高月增率、高年增率的現象，尤其央行限貸規定都不溯及既往，因此加速3月中以前申貸量。

黃舒衞強調，若單以建築融資、和土地融資年增率來看，整體趨勢都是往下的，甚至國銀承做建融比土融來看，壓抑力道更加強勁，顯示央行打炒房效果仍持續。

金管會晚間公布3月國銀房貸、建築融資，及加計銀行承做商辦不動產，以銀行法72-2條計算的不動產放款，三大統計數字，藉此觀察房市動態。

3月國銀承做房貸餘額達8兆9179億元，逼近9兆元的史上新高關卡，年增率9.28%；國銀承做建築融資餘額3兆2431億元、年增率12.88%，合計房貸和建融餘額達12兆1610億元，年增率10.22%均創今年新高。

銀行局副局長童政彰說，房貸、建融年增率拉升，主要是跟329檔期有關，有需求進場，若以過往來看，每年三月數字都會略高一點，這與房市特性有關。

他說，金管會觀察房市數據，主要是看數據波動是否有異常，並重點關注銀行端的信用資源是否有做有效合理的配置、及銀行信用風險管制的狀況，就目前來看，整體的數據都維持正常。

至於進一步觀察加計銀行承做商辦不動產，以銀行法72-2條計算不動產放款的最大範圍來看，2022年3月銀行不動產放款餘額是12.79兆元，占整體銀行總存款和金融債餘額47.5兆元的26.93%，較上月走高0.04個百分點。

據統計，3月仍有一家銀行不動產放款占比達29%，有9家則落在28~29%之間，較2月跳增了4家。

童政彰說，主因是前3月是整個完整季度，企業戶做季度的資金調度，有些大額存款沒有續存、導致部分銀行存款減少，存款分母減少、不動產分子又增加下，導致不動產放款超過28%警戒紅線達到10家，是近五個月新高。