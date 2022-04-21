壽險業、出口商樂 台韓實質匯率指數「死亡交叉」縮減

國際清算銀行（BIS）今（21）日公布最新統計，受到新台幣匯率大舉回貶影響，3月台韓實質匯率指數間的「死亡交叉」幅度縮減至7.88，為七個月新低，代表新台幣匯率雖強勢超前台灣主要貿易對手國貨幣韓元，但兩者間的差距正在縮減，對出口廠商報價競爭力提升頗有助益。

受到聯準會釋出鷹派升息訊號，以及俄烏開戰影響，新台幣匯率今(2022)年以來一路狂貶，第1季大貶9.3角，貶幅高達3.26%，其中光是3月就重貶6角、貶幅為2.14%。相較於新台幣，韓元今年第1季僅貶值1.92%，貶幅僅新台幣的近六成。

新台幣貶幅超猛，使新台幣實質有效匯率自高點持續回落。根據BIS今天發布的最新統計，3月新台幣實質有效匯率指數連兩降至109.94，為11個月低點；不過韓元更弱，實質有效匯率指數下滑至102.06，連三降並為逾八年半新低，新台幣實質有效匯率仍超前韓元7.88。

BIS資料顯示，3月新台幣名目匯率指數同樣連兩降至124.07，為七個月新低，韓元則是連三跌至108.17，為2016年3月以來、逾六年新低。

匯率指數有兩種，其中，名目有效匯率指數是指新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，該指數上升，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值；反之，則表示貶值。

相較於名目有效匯率指數，實質有效匯率指數進一步納入物價變動因素，該指數上升，表示台灣出口價格競爭力減弱；反之，則表示增強。

匯銀主管說，新台幣匯率去年表現「超強勢」，對出口商與海外投資部位龐大的壽險業造成極大的匯損壓力；今年以來，受到聯準會屢屢釋出鷹派升息訊號，以及俄烏開戰，激發市場避險情緒影響，美元指數大漲、新台幣匯率也迅速回貶至29.2元，對壽險業、出口商而言，今年新台幣匯率的貶值幅度「很補」、可望有不少的匯兌利益入袋。

「市場預期美國5、6月都可能大幅升息2碼，台灣經濟再怎麼好，升息幅度也比不上美國，以此研判，熱錢在今年上半年應該還是匯出大於流入」，匯銀主管說。