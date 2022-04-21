投資人注意！16檔俄羅斯境外基金仍禁止申贖
據金管會最新統計，3月底國人持有俄羅斯相關基金共87檔、曝險金額102.71億元，2月底境外基金則有161檔、曝險金額163億元，其中仍有16檔基金仍公告暫停申贖，占比達10%，境內投信則沒有暫停申贖的情況。
國人握有境內外的俄羅斯相關基金，曝險額比率也一路下降，證期局副局長高晶萍說，主因是價格下跌，反應在淨值縮水，導致曝險額持續下滑。
據金管會統計，國人握有俄羅斯基金，境內基金從1月198億元、到3月僅剩102.71億元，下降了95.3億元。
境外基金部分，去年底國人握有俄羅斯基金還有354億元，今年2月僅剩163億元，一樣都是三個月，縮水了191億元，顯示境外基金價格下跌幅度又急又大。
高晶萍說，目前境外基金161檔部分，共有16檔仍暫停申贖，整體曝險額163億元占國人持有境外基金0.44%。
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