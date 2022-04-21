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擁抱422世界地球日 臺灣企銀永續卡快閃回饋加碼4.22%

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
響應422世界地球日，臺灣企銀推出永續主題快閃活動，4月22至24日一連三日，持永續生活信用卡於卡片專屬綠色通路單筆消費達新台幣422元，額外加碼回饋4.22%刷卡金，每戶最高享100元回饋金。圖/臺灣企銀提供
響應422世界地球日，臺灣企銀推出永續主題快閃活動，4月22至24日一連三日，持永續生活信用卡於卡片專屬綠色通路單筆消費達新台幣422元，額外加碼回饋4.22%刷卡金，每戶最高享100元回饋金。圖/臺灣企銀提供

響應422世界地球日，臺灣企銀（2834）推出永續主題快閃活動，於4月22至24日一連三日，持該行「永續生活信用卡」於卡片專屬綠色通路單筆消費達新台幣422元，額外加碼回饋4.22%刷卡金，每戶最高享100元回饋金。

臺灣企銀去年底推出永續生活信用卡，將ESG永續發展精神融入產品中，主打蔬食減碳、綠能共享等綠色通路最高11%刷卡金回饋，卡體為PETG 環保材質，銷毀時不排放有毒氣體，截至今年3月底累積發行近4萬張，未來將不定期推出主題優惠，邀請更多卡友加入綠色生活行列。

三天快閃活動期間，臺灣企銀串聯總行及全台125家分行，晚間皆不打開戶外廣告招牌燈，力行節能減碳。

事實上，臺灣企銀早在2014年就將全行辦公場所逾2.8萬盞燈，更換為節能標章LED燈具，每年節約338萬度電，減少二氧化碳排放量約2,072公噸。去年底更完成國內銀行業首例「第二度全行辦公照明更新」，每年可再節省153萬度電，降低二氧化碳排放量達767公噸，相當於每年種植6.4萬棵樹。

也積極提升再生能源使用率，今年辦理第五家分行屋頂安裝太陽能發電系統，另於營業單位裝設用電、用水監控系統，並設立全行綠色採購目標年增率2%、金額達1億元以上，用行動實踐綠色永續。

臺灣企銀也與Hami書城App長期合作推廣節能減紙，於總行大樓及營業廳，提供來行客戶透過手機定位，免費線上閱讀書報雜誌。今年該行亦首度參與Hami書城423世界閱讀日活動，當日於全台各角落開啟手機定位皆可免費閱讀，力邀民眾享受環保無紙的暢讀體驗。

臺灣企銀致力打造永續生態圈，截至今年3月底，綠能科技產業放款餘額為795.01億元，較去年同期成長約14.48%。持續落實永續投融資，推出專案貸款協助企業購置再生能源、防治污染等設備，鼓勵企業升級轉型，另推出「ESG永續發展貸款優惠措施」，提供融資優惠條件，透過綠色金融服務，帶領產業共同擁抱綠色永續、往低碳目標邁進。

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