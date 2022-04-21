快訊

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

防疫保單急下架 富邦產致歉：盡最大努力延長銷售時間

經濟日報 / 記者紀佳妘／即時報導

因應國內疫情迅速變化，產險公司紛紛緊急下架防疫保單，如今又驚傳4至6月間的防疫險將不算數，儘管金管會強調已簽訂的保險契約就會有效，仍讓許多民眾相當擔憂。富邦產險今（21）日表示，針對於4月18日緊急停止銷售原防疫險專案，以及無法於4月20日完成承保的所有防疫險專案，致上最深的歉意。

富邦產險表示，自今年4月上旬起，公司雖已預見疫情有擴大趨勢，但做為市場上第一張推出防疫保單的產險公司，在同業紛紛宣布停售訊息之際，仍盡最大努力延長防疫險商品銷售時間。

但在防疫政策從「努力清零」調整朝向「與病毒共存」，確診率已呈倍數攀升之下，面對確診人數急遽攀升、輕症居家照護政策的實施、疫調及隔離規範的調整，急速嚴峻的疫情發展趨勢，富邦產險預估，將造成不可承受的巨災風險損失。

富邦產險指出，針對於4月18日緊急停止銷售原防疫險專案，以及無法於4月20日完成承保的所有防疫險專案，造成客戶的不便與失望，再次鄭重地向客戶致上最深的歉意。富邦產險秉持善盡企業社會責任的精神，堅守至最後一刻始作出不得已的調整，希望能獲得客戶的理解與包容。

如今在全民疫苗接種高覆蓋率的趨勢下，確診後以無症狀或輕症者居多，預期新冠肺炎對生命、身體的威脅性也隨之降低，加上變種病毒的潛伏期變短，遭匡列隔離的天數亦依政府的應變措施而逐漸縮短，整體環境風險將如同流感，朝向以著重併發重症的治療照護為主，富邦產險也依此重新提供以中、重症者保障為主的新防疫專案，作為民眾日後投保的參考選擇。

防疫保單 產險 富邦

延伸閱讀

吳尊友為動態清零辯護 上海律師指不該誤導決策

新北疫情嚴峻 藍綠黨團要求市府說明防疫規畫

高市居家照護有專用垃圾袋 逕自外出丟垃圾罰10至100萬

防疫險「自動續保」非保證 金管會： 更改須提前告知

相關新聞

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

金管會保險局今公布截至18日最新防疫保單統計，比起11日統計的數據，一周內防疫保單承保件數就增加超過46萬件，保費收入也...

8壽險、4銀行投資俄羅斯債券 減損已達164億元

據金管會3月底統計，8家壽險業、及4家銀行投資俄羅斯債券，合計減損金額已達163.68億元，其中8家壽險業減損額達142...

何時搶便宜日圓？瑞銀：130日圓是否為底、看一指標

日圓兌美元節節走低，昨日一度跌破129水平，創下20年來的低點（今早報128）。日圓近期跌勢超預期，瑞銀根據市場匯率而調...

4到6月防疫保單不算數？ 金管會：已成立保單不受影響

今市場傳出，產險公司下午將發布聲明，4月到6月間的防疫保單將不算數。對此，金管會今下午緊急澄清，表示「已成立的保險契約，...

防疫險「自動續保」非保證 金管會： 更改須提前告知

泰安產險今爆出防疫保單續保爭議，保戶3月收到續保通知，保單5月份到期，但近日卻被通知不能續保舊保單，只能續保改版後的新防...

跌跌不休！瑞銀預估日圓兌美元恐將觸及130

日圓兌美元節節走低，20日一度跌破1美元兌日幣129元，創20年來新低。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）最新研究報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。