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8壽險、4銀行投資俄羅斯債券 減損已達164億元
據金管會3月底統計，8家壽險業、及4家銀行投資俄羅斯債券，合計減損金額已達163.68億元，其中8家壽險業減損額達142.35億元、4家銀行則合計達21.33億元。
2月當時8家壽險業合計減損金額僅129.3億元，3月底又增列減損金額13.05億元，累計減損額已達142.35億元。
這8家壽險業是國泰、富邦、台壽、新光、中壽、南山、全球跟三商美邦。據了解，3月增加減損，是因三商美邦、台壽、富邦人壽增加減損所致。
據保險局統計，3月壽險業俄羅斯債券曝險1046億元，較2月1149億元再下降103億元，主因是俄羅斯債市價下跌所致。
銀行業部分，到3月底止曝險額是52.87億元，較2月51.88億元增加，銀行局副局長童政彰說，投資部位依照原幣別並未改變，投資增加是因採美元計價，3月台幣貶值，導致美元計價的部位上升。
其中有四家銀行投資俄羅斯債券，曝險額是52.36億元，減損金額達21.33億元，減損比率達40.7%，授信部位則有0.51億元。
據透露，四家銀行都有提列減損，這四家銀行包括京城銀、聯邦銀、合庫銀和上海商銀。
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