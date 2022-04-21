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防疫險「自動續保」非保證 金管會： 更改須提前告知
泰安產險今爆出防疫保單續保爭議，保戶3月收到續保通知，保單5月份到期，但近日卻被通知不能續保舊保單，只能續保改版後的新防疫險，新防疫險沒有隔離理賠。金管會今表示，產險公司如已寄發續保通知書給保戶，並已收取保戶的保費，保險契約即為成立。
保險局副局長林志憲表示，產險公司的防疫險屬於損害填補原則，性質上就不是保證續保，就算保戶當初有勾選「自動續保」，仍不是保證續保。但保險公司如果要更改商品，必須要提前告知客戶，讓客戶能夠做選擇。
林志憲表示，產險公司的防疫險均為1年期保單，且屬「不保證續保」的性質，保險公司對於是否同意續保有主動權，並可做核保與風險控管機制，如須調整費率或承保範圍，應於保險契約成立前，將調整後的內容提供保戶選擇，保險契約一旦成立，即須依契約履行。
林志憲也表示，基於損害填補原則，防疫險的商品設計多為費用補償，例如：確診或隔離衍生的相關費用，或無法工作的經濟損失。但保險公司可以基於風險胃納量、保險費率適足性、疫情或防疫政策等因素，適時檢視商品承保範圍及給付項目的合理性做商品調整。
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