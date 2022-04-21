法巴人壽推保險輔銷工具助身障者 打造無障礙溝通環境

為落實善盡普惠金融與公平待客原則，法國巴黎人壽今（21）日表示，建置AA級無障礙網頁和保險相關知識的手語翻譯影片，以及點字說明本等身障友善保險輔銷工具，照顧身障族群的保障需求，打造無障礙溝通環境。

據衛福部統計，截至2021年底，台灣眼、耳及其相關功能障礙者已超過18.6萬人。為善盡企業社會責任，法巴人壽推動多項公平待客措施，於官方網站建置金融友善服務專區，力求資訊內容與操作介面符合「感知資訊」、「操作順利」、「理解內容」、「穩健讀取」原則，提供更友善、優質的保險服務，為第一家取得國家通訊傳播委員會（NCC）「無障礙標章AA」認證的外商壽險公司。

為減少因資訊落差造成客戶權益受損，維護客戶對保險金融商品「知」的平等權利，法巴人壽與台灣手語翻譯協會合作，製作近40支保險知識「手語翻譯影片」，每集90秒協助聽障朋友了解投資型商品與房貸壽險相關的保險專有名詞和基本觀念知識。

此外，為照顧到視障朋友的需求，亦與社團法人台北市視障者家長協會合作，共同開發出精美的保險概念「點字說明本」，並隨冊附上音檔QR Code，掃碼即可即時聽取保險概念知識。

法巴人壽總經理戴朝暉表示，為推動保險普及化與金融平權，協助合作通路「提供每一位客戶正確的金融資訊與平等自由的知權」，以法巴的保險專業，製作「手語翻譯影片」和「點字說明本」，免費提供通路合作夥伴運用，幫助身障客戶理解保險中的專業名詞及獲得正確觀念。

台灣手語翻譯協會理事長魏如君亦指出，此次與法巴人壽攜手合作共同拍攝手語版保險商品教學影片，為確保手語訊息傳遞的精確度，動員多位具乙級翻譯證照（手語翻譯最高級）的專業手譯老師，並由手語為母語的聽障教師擔任顧問，針對保險專有名詞的定義與手勢多次精修，希望能精準反應在教材上，讓聽障朋友對保險有更清楚明確的認識。