4到6月防疫保單不算數？ 金管會三點回應

國內疫情升溫，民眾爭先搶買防疫保單，不過今（21）日卻驚傳各家保險公司將發布聲明，「今年4月到6月間的防疫保單將不算數」，引起保戶人心惶惶，金管會提出三點回應，針對已成立的保險契約，權益不受影響。

防疫保單近期掀起一波下架、改版潮，今日更傳聞各家保險公司將發布聲明，今年4月到6月間的防疫保單將不算數一事，金管會對此說明，已成立的保險契約，權益不受影響，且產險公司如已寄發續保通知書給保戶，並已收取保戶的保費，保險契約即為成立。

第二，產險公司的防疫保險商品，均為一年期保單且屬不保證續保的性質。金管會指出，保險公司對於是否同意續保有主動權，並可做核保與風險控管機制，如須調整費率或承保範圍，應於保險契約成立前，將調整後的內容提供保戶選擇，保險契約一旦成立，即須依契約履行。

第三，基於損害填補原則，防疫保險的商品設計多為費用補償，例如確診或隔離衍相關費用或無法工作的經濟損失。不過，金管會表示，保險公司得基於風險胃納量、保險費率適足性及疫情或防疫政策等因素，適時檢視商品承保範圍及給付項目的合理性作商品調整。