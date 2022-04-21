快訊

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

街口金科技術支援發行海灘貨幣公益NFT 所得全捐贈公益

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
藝術家林佩瑜手繪海漂廢棄玻璃製成海灘貨幣。 街口金科／提供
藝術家林佩瑜手繪海漂廢棄玻璃製成海灘貨幣。 街口金科／提供

街口金融科技繼宣布朝區塊鏈金融轉型後，獨家與屏東觀光團、大鵬灣國家風景區管理處「海灘貨幣減塑活動」及台灣小琉球當地藝術家林佩瑜合作，提供技術支援，協助將小琉球獨有的海灘貨幣化為NFT，共同發行限量50張。為響應世界地球日，將於4月22日16時開始販售，販售之所得將直接捐給環境保護團體，一同守護海洋生態。

海灘貨幣緣起於大鵬灣國家風景區管理處舉辦的「小琉球愛龜淨灘接力賽活動」，透過當地藝術家林佩瑜，將海漂廢棄玻璃手繪製成海灘貨幣，作為淨灘活動的獎勵品，也希望藉此引起大眾對於海洋汙染議題的重視。

街口金融科技運用區塊鏈技術支援，將海灘貨幣轉化為NFT，成為全台第一個結合觀光、永續及科技的NFT，突破以往僅能透過實體參與獲得，讓所有熱愛海洋保育的民眾皆能共襄盛舉，以創新科技永續留存藝術創作。海灘貨幣NFT限量發行50張，由藝術家林佩瑜設計，每張設計都獨一無二；將隨機發售，購買者可⾃⾏決定購買⾦額，款項將於活動結束後全數直接捐出給社團法人台灣咾咕嶼協會、與小琉球海洋志工隊，為台灣美麗的海洋盡一份心力。

小琉球 NFT 藝術家

延伸閱讀

長榮海運「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

日本遊戲業者看好NFT趨勢、歐美觀望中 暴雪娛樂討教粉絲「興趣」

前進Web3.0元宇宙世界 台灣虎航推航空界首發限量NFT

前進元宇宙 台灣虎航推出航空業界首發NFT

相關新聞

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

金管會保險局今公布截至18日最新防疫保單統計，比起11日統計的數據，一周內防疫保單承保件數就增加超過46萬件，保費收入也...

8壽險、4銀行投資俄羅斯債券 減損已達164億元

據金管會3月底統計，8家壽險業、及4家銀行投資俄羅斯債券，合計減損金額已達163.68億元，其中8家壽險業減損額達142...

何時搶便宜日圓？瑞銀：130日圓是否為底、看一指標

日圓兌美元節節走低，昨日一度跌破129水平，創下20年來的低點（今早報128）。日圓近期跌勢超預期，瑞銀根據市場匯率而調...

4到6月防疫保單不算數？ 金管會：已成立保單不受影響

今市場傳出，產險公司下午將發布聲明，4月到6月間的防疫保單將不算數。對此，金管會今下午緊急澄清，表示「已成立的保險契約，...

防疫險「自動續保」非保證 金管會： 更改須提前告知

泰安產險今爆出防疫保單續保爭議，保戶3月收到續保通知，保單5月份到期，但近日卻被通知不能續保舊保單，只能續保改版後的新防...

跌跌不休！瑞銀預估日圓兌美元恐將觸及130

日圓兌美元節節走低，20日一度跌破1美元兌日幣129元，創20年來新低。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）最新研究報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。