街口金科技術支援發行海灘貨幣公益NFT 所得全捐贈公益

街口金融科技繼宣布朝區塊鏈金融轉型後，獨家與屏東觀光團、大鵬灣國家風景區管理處「海灘貨幣減塑活動」及台灣小琉球當地藝術家林佩瑜合作，提供技術支援，協助將小琉球獨有的海灘貨幣化為NFT，共同發行限量50張。為響應世界地球日，將於4月22日16時開始販售，販售之所得將直接捐給環境保護團體，一同守護海洋生態。

海灘貨幣緣起於大鵬灣國家風景區管理處舉辦的「小琉球愛龜淨灘接力賽活動」，透過當地藝術家林佩瑜，將海漂廢棄玻璃手繪製成海灘貨幣，作為淨灘活動的獎勵品，也希望藉此引起大眾對於海洋汙染議題的重視。

街口金融科技運用區塊鏈技術支援，將海灘貨幣轉化為NFT，成為全台第一個結合觀光、永續及科技的NFT，突破以往僅能透過實體參與獲得，讓所有熱愛海洋保育的民眾皆能共襄盛舉，以創新科技永續留存藝術創作。海灘貨幣NFT限量發行50張，由藝術家林佩瑜設計，每張設計都獨一無二；將隨機發售，購買者可⾃⾏決定購買⾦額，款項將於活動結束後全數直接捐出給社團法人台灣咾咕嶼協會、與小琉球海洋志工隊，為台灣美麗的海洋盡一份心力。