渣打攜手客戶理財愛地球 推動全方位ESG服務

響應ESG年度盛事－世界地球日（4月22日），渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）延伸全方位ESG服務，推出包括ESG基金等投資方案、永續定存、綠建築房貸等，攜手客戶理財愛地球，為打造永續環境貢獻心力。

隨著「淨零碳排」成為未來數十年世界各主要經濟體致力追求的目標，全球130個國家先後宣布推動相關政策，攜手應對氣候變遷對經濟可能造成的影響。渣打財富管理團隊估計，隨著各經濟體轉向低碳環境，未來10年資本將加速流入「淨零」相關投資領域，對抗地球暖化、極端氣候的「東風」已然吹起，潛在商機也可高度期待。

如何運用ESG原則來定位產業契機與個別企業的投資線索，也將成為投資佈局決策的重要課題。渣打財富管理不僅提供多項ESG投資方案供客戶參與永續市場，包含水資源、可再生能源、電動車或社會與環境政策、人權及企業治理的相關類型ESG基金供客戶選擇，更有逾百檔的海外債券和海外股票/ ETF可依客戶理財目標做對應配置。

響應ESG潮流，即日起至2022/6/30止，渣打基金新戶透過網路、行動銀行定期(不)定額申購指定ESG基金，並符合活動條件者，前六期享手續費0元優惠。此外，六月底前預約來行體驗專屬保險財務需求分析，量身打造保單規劃服務，還享限量「好運犇放」好禮，數量有限送完為止。

除了ESG投資方案外，渣打也推出美金永續定存主打6個月1.1%（最低起存額1萬美元），可透過網路銀行或行動銀行參加承作，讓客戶的定存資金也能持續支持永續活動。

渣打同時也提供綠建築房貸享優惠利率，以行動支持永續。針對購置有內政部建築研究所評定核發「綠建築標章」的「黃金級」與「鑽石級」綠建築建物，不論建物所在地區，或是貸款申請人是否曾與渣打銀行往來等條件，一律提供房屋首購1.31%，非首購1.33%的一段式優惠年利率，更加碼享免帳管費、審查費優惠。

除了各項永續產品之外，渣打銀行也致力推動無紙化、力行減碳。以渣打推出行動投保服務為例，客戶透過平板或電腦填寫要保文件，透過內建電子化表單，即可完成包括保險財務需求分析、保險商品建議書與客戶要保資料等文件作業，也方便顧客無須親臨分行即可完成投保服務，減少紙張列印與往來銀行的碳足跡，透過手機或電腦，還能輕鬆查詢保單相關資訊。