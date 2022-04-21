快訊

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又創紀錄了！兆豐銀預告今年有大戶要刷卡繳稅4億元

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲透露，今年繳稅季節尚未開始，已經有大戶申請調高信用卡額度，為了繳納4億元的綜合所得稅。圖/仝澤蓉攝影
兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲透露，今年繳稅季節尚未開始，已經有大戶申請調高信用卡額度，為了繳納4億元的綜合所得稅。圖/仝澤蓉攝影

繳稅季節5月才開始，為什麼銀行已經預告有超級大戶要繳稅4億元了？事情是這樣的，每年都有億元大戶刷卡繳稅的兆豐銀行（2886），最近收到大戶前來洽詢 ，希望能調高信用卡額度，因為他今年要繳所得稅4億元，兆豐銀行也很快的欣然為此客戶調高額度。

兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲透露，多年來兆豐銀行針對卡友刷卡繳稅，仍給予高額回饋，刷兆豐卡繳稅已經是大戶間口耳相傳的好康，今年更有單筆繳稅高達4億元的大戶已經提前上門調高刷卡額度，對比去年單筆最高刷出1.8億元，今年刷卡繳稅金額勢必能再創佳績。

據了解，這幾年兆豐每年都有億級客戶刷卡繳稅，去年單筆最高的大戶刷卡繳稅1.8億元，前年則有單筆刷卡2億元繳稅大戶，換得800萬點紅利，兌換了一個愛馬仕柏金包，今年更是創近年新高，已經有人預告要繳稅4億元了；兆豐未透露這位超級大戶的背景，但據了解，三位大戶非同一人。

為了提升卡友黏著度，兆豐銀行公布四大繳稅優惠方案，包括：1.全卡不限金額0.25%回饋；2.最高30期輕鬆分期；3.新戶辦卡享額外2%回饋；4.台灣Pay綁卡繳稅最高送千元刷卡金。

兆豐銀行試算，如果是繳稅約3萬元的小資族，綁台灣Pay刷兆豐卡繳稅並一次付清，除了可以拿0.25%回饋75元、新戶辦卡還可以拿最高500元，加上台灣Pay滿3萬送200元，等於一次可以拿到775元，回饋率高達2.58%。

至於若是繳稅5000萬元的大戶，除了可以賺到0.25%回饋的12萬5,000元、新戶辦卡500元，再加上台灣Pay滿額最高贈1000元，等於12萬6,500元輕鬆入袋。

兆豐銀行提醒，若信用卡額度不足支付，建議可以提前致電銀行申請調高額度，繳稅就能順暢不卡關，此外今年繳稅期限是5月31日，寬限期至6月3日，建議大家在期間內完成申報，若未在規定期限內繳納，每超過3日將被按應繳稅額加徵1％滯納金，建議可多加留意。

兆豐銀行 刷卡

延伸閱讀

查囤房大戶 北區補稅額最高

政府查屯房大戶逃漏稅 熱區在這裡

台股第1季下挫525點 成交逾5億大戶季減近千人

小資族、股市大戶怎麼報稅才省？股利課稅2選1報你知

相關新聞

8壽險、4銀行投資俄羅斯債券 減損已達164億元

據金管會3月底統計，8家壽險業、及4家銀行投資俄羅斯債券，合計減損金額已達163.68億元，其中8家壽險業減損額達142...

何時搶便宜日圓？瑞銀：130日圓是否為底、看一指標

日圓兌美元節節走低，昨日一度跌破129水平，創下20年來的低點（今早報128）。日圓近期跌勢超預期，瑞銀根據市場匯率而調...

4到6月防疫保單不算數？ 金管會：已成立保單不受影響

今市場傳出，產險公司下午將發布聲明，4月到6月間的防疫保單將不算數。對此，金管會今下午緊急澄清，表示「已成立的保險契約，...

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加逾1成

金管會保險局今公布截至18日最新防疫保單統計，比起11日統計的數據，一周內防疫保單承保件數就增加超過46萬件，保費收入也...

防疫險「自動續保」非保證 金管會： 更改須提前告知

泰安產險今爆出防疫保單續保爭議，保戶3月收到續保通知，保單5月份到期，但近日卻被通知不能續保舊保單，只能續保改版後的新防...

跌跌不休！瑞銀預估日圓兌美元恐將觸及130

日圓兌美元節節走低，20日一度跌破1美元兌日幣129元，創20年來新低。瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）最新研究報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。