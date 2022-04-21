又創紀錄了！兆豐銀預告今年有大戶要刷卡繳稅4億元

繳稅季節5月才開始，為什麼銀行已經預告有超級大戶要繳稅4億元了？事情是這樣的，每年都有億元大戶刷卡繳稅的兆豐銀行（2886），最近收到大戶前來洽詢 ，希望能調高信用卡額度，因為他今年要繳所得稅4億元，兆豐銀行也很快的欣然為此客戶調高額度。

兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲透露，多年來兆豐銀行針對卡友刷卡繳稅，仍給予高額回饋，刷兆豐卡繳稅已經是大戶間口耳相傳的好康，今年更有單筆繳稅高達4億元的大戶已經提前上門調高刷卡額度，對比去年單筆最高刷出1.8億元，今年刷卡繳稅金額勢必能再創佳績。

據了解，這幾年兆豐每年都有億級客戶刷卡繳稅，去年單筆最高的大戶刷卡繳稅1.8億元，前年則有單筆刷卡2億元繳稅大戶，換得800萬點紅利，兌換了一個愛馬仕柏金包，今年更是創近年新高，已經有人預告要繳稅4億元了；兆豐未透露這位超級大戶的背景，但據了解，三位大戶非同一人。

為了提升卡友黏著度，兆豐銀行公布四大繳稅優惠方案，包括：1.全卡不限金額0.25%回饋；2.最高30期輕鬆分期；3.新戶辦卡享額外2%回饋；4.台灣Pay綁卡繳稅最高送千元刷卡金。

兆豐銀行試算，如果是繳稅約3萬元的小資族，綁台灣Pay刷兆豐卡繳稅並一次付清，除了可以拿0.25%回饋75元、新戶辦卡還可以拿最高500元，加上台灣Pay滿3萬送200元，等於一次可以拿到775元，回饋率高達2.58%。

至於若是繳稅5000萬元的大戶，除了可以賺到0.25%回饋的12萬5,000元、新戶辦卡500元，再加上台灣Pay滿額最高贈1000元，等於12萬6,500元輕鬆入袋。

兆豐銀行提醒，若信用卡額度不足支付，建議可以提前致電銀行申請調高額度，繳稅就能順暢不卡關，此外今年繳稅期限是5月31日，寬限期至6月3日，建議大家在期間內完成申報，若未在規定期限內繳納，每超過3日將被按應繳稅額加徵1％滯納金，建議可多加留意。