防疫保單「說好續保又突然跳票」 泰安產險回應了

疫情近期升溫，多家保險公司陸續下架防疫保單，泰安產險驚傳保戶續保惹議風波，原先已通知續保扣款保費事宜，如今卻突然喊卡，只能接受續保的轉換方案，已取消隔離、確診補償金；泰安產險今（21）日回應，防疫商品已達風險胃納，因此需調整保單商品內容及費率，並以新商品提供客戶作為續保與否的選擇。

防疫保單近期掀起一波下架、改版潮，就有民眾在PTT、泰安產險官方臉書上抱怨，原先今年5月才到期的防疫保單，3月接獲泰安產險通知，將於四月份進行續保保費的信用卡扣款作業，若到期前未扣款成功將視為不再續約，但4月20日卻被通知只能續約新專案，殺得民眾措手不及，直呼「說好續保又突然跳票」，如今現在各家防疫保單幾乎都下架，也沒機會買了。

不過，泰安產險對此說明，因新冠病毒疫情嚴峻，且防疫措施持續調整，除公司銷售的防疫商品已達風險胃納範圍外，防疫商品的費率已嚴重偏離，因此需調整保單商品內容及費率，並以新商品「有疫雙保」提供客戶作為續保與否的選擇，由於尚未確認客戶對於新商品的投保意向，而信用卡均尚未扣款，若客戶有意投保新商品，將請依簡訊內容留下訊息，將由專員協助處理。

泰安產險指出，第一封簡訊為保險公司的續保流程，是為了通知客戶保單將到期。然而疫情嚴峻、本土案例連日飆升，確診發生率大幅增加，而必須進行商品檢討及重新計算費率陳報主管機關，而再度寄發簡訊通知客戶以確認投保意向。

根據泰安產險提供續保的轉換方案「有疫雙保」，一年期保費為211元，結合防疫險與疫苗險的保障，內容包含確診住負壓隔離病房或加護病房日額2,000元（最高給付45天）、疫苗接種不良事件住院日額1,000元、疫苗喪葬費用補償金30萬，但取消隔離、確診定額補償金。