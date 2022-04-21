合作支持家庭照顧 累積捐款逾2,000萬元

合庫金（5880）支持家庭照顧者已10年，旗下合庫人壽以每張房貸壽險捐款300元支持家庭照顧者，延伸保險保障家庭的精神，十年來累計捐款金額已超過2,000萬元，並培訓「長照種子行員」，至今已逾千人。

合庫金控董事長雷仲達表示，合庫從2020年開始培訓「長照種子行員」，至今已逾千人，於分行提供金融服務的同時，也能提供長照資訊，讓民眾在規劃財務時 ，能夠瞭解長照的相關權益，並懂得善用政府長照資源以及企業的金融服務，才能全方位規劃樂活安養的人生。

合庫人壽與中華民國家庭照顧者關懷總會以「守護」為主軸，合作支持家庭照顧者已達十年；自2013年以來，合庫人壽以每張房貸壽險捐款300元支持家庭照顧者，延伸保險保障家庭的精神，十年來累計捐款金額已超過2,000萬元，並陸續開辦「喘息學院」、「喘息咖啡」、「照顧電視台」及每年度「產官學研討會」等創新服務，其中「喘息咖啡」更獲國際照顧者聯盟組織（IACO, International Alliance of Carer Organizations）頒發2018全球照顧創新服務大獎，提升台灣照顧支持服務在國際的能見度，同時還成立了「守護者聯盟」，邀請相同理念的企業共襄盛舉支持家庭照顧者，一同打造友善照顧共榮圈。

合庫人壽董事長杜振遠表示，不管在人生旅途或照顧家人這條路，我們無法預料意外何時會發生，所以保障及理財的規劃一定要趁早，雖然有完善的長照服務以及家總的各種資源，但個人在面對意外事件時，若能及早了解長照服務並規劃財務，就可避免驚慌失措的狀況。