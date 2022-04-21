ASML財報優於預期 帆宣等台股供應鏈有望受惠

半導體設備大廠ASML公布第1季財報，略優於市場預期，其中，營收落在財測上緣、季減30%，為近五個季度來看為低點，其中，本季度銷售為系統營收銷售23億歐元、季減34%（光刻系統59台），Installed Base Management銷售12.5億歐元、季減20%，毛利率49%符合財測，首度跌破50%，淨利季減6成至7億歐元。

法人機構表示，短期而言，ASML預期第2季營收將介於51~53億歐元之間、毛利率介於49%~50%之間；而全年則受惠市場積極提高產能支持數位基礎發展，帶動邏輯及記憶體晶片長期需求，不論在先進製程、成熟製程，皆對公司產品需求均相當強勁，公司以既有產能預估全年營收將比去年成長20%。

另外，針對亦考量目前市場需求持續高於公司現有產能，正與供應鏈合作夥伴一起積極努力大幅擴增產能，公司將於下半年更新長期展望，目前則維持到2025年營收預估可上看240~300億歐元之間、毛利率預估介於54%~56%。

分析師表示，帆宣（6196）為ASML的EUV機台次系統模組代工廠，由於受惠EUV需求強勁，將有望帶動ASML與相關供應鏈一同成長。帆宣今年第1季營收96.68億元，年增47.18%，創單季次高，且截至3月底在手訂單再創600億元新高下，有望帶動公司今明年營運創新高。