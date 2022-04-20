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股匯各走各路 新台幣連四貶、近一年七個月新低

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

台北股匯走勢持續脫鉤。即使台股大漲，新台幣匯率依舊走貶，匯銀主管指出，外資今（20）日有匯入也有匯出，而匯出力道略大於匯入，加上進出口商也進場買賣外匯，多股力道相互拉扯下，新台幣匯率終場貶值1.9分，收在29.249元，連四貶並為近一年七個月新低，總成交量為14.395億美元。

中央銀行統計顯示，今年以來，美元指數累計強漲5.36%，主要亞幣對美元全數貶值，其中日圓今年以來重貶10.53%，新台幣貶幅5.33%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶值3.83%，星元貶值1.02%。

匯銀主管指出，外資今天動向有點改變，雖然美元指數持續強勢，使部分熱錢流出，但也有基於股票投資需求的外資匯入，只是匯出力道還是略大於匯入，估計外資今天匯出金額僅2、3億美元。

匯銀主管說，今天匯市除外資匯出外，進口商也進場搶買美元，使新台幣匯率一度貶破29.3元，最低落於29.31元，最多貶值8分；不過，當匯價貶破29.3元，反而吸引一大票出口商進場拋匯，限縮新台幣的貶值幅度。

展望後市，匯銀主管說，美元強弱、外資動向與台股表現為三大觀察重點，估計短期內，新台幣匯率將位於29.2~29.5元區間波動。

匯銀主管說，雖然新台幣匯率盤中貶破29.3元後，確實有機會下探29.5元，但時序進入月底，為出口商拋匯旺季，且近兩日新台幣匯率貶至29.2、29.3元價位時，出口商進場拋匯的意願明顯提升，若出口商賣壓湧現，將有助抑制新台幣匯率的貶勢，對新台幣匯率形成一定支撐。

新台幣 台幣匯率 外資

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