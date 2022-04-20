合庫人壽攜手家總 十年來捐款逾2,000萬元

合庫人壽與中華民國家庭照顧者關懷總會以「守護」為主軸，合作支持家庭照顧者已達十年。期間的創新照顧服務「喘息咖啡」屢次榮獲台灣保險卓越獎肯定，於十周年之際，以創意的沉浸式音樂劇形式演繹家庭照顧者故事，希望能提升社會大眾對於此一議題之重視。

合庫人壽今（20）日舉行合作十周年記者會，合庫金控（5880）董事長雷仲達更提到，合庫從2020年開始培訓「長照種子行員」，至今已逾千人，於分行提供金融服務的同時，也能提供長照資訊，讓民眾在規劃財務時，能夠瞭解長照的相關權益，並懂得善用政府長照資源以及企業的金融服務，才能全方位規劃樂活安養的人生。

自2013年以來，合庫人壽以每張房貸壽險捐款300元支持家庭照顧者，延伸保險保障家庭的精神，十年來累計捐款金額已超過2,000萬元，並陸續開辦「喘息學院」、「喘息咖啡」、「照顧電視台」及每年度「產官學研討會」等創新服務，其中「喘息咖啡」更獲國際照顧者聯盟組織(IACO, International Alliance of Carer Organizations)頒發2018全球照顧創新服務大獎，提升台灣照顧支持服務在國際的能見度，同時還成立了「守護者聯盟」，邀請相同理念的企業共襄盛舉支持家庭照顧者，一同打造友善照顧共榮圈。

家總理事長郭慈安在記者會上提到，這十年來，台灣從長照1.0到2.0，以使用者經驗持續進步、調整，家總與合庫的守護也不斷地發展創新服務，以往透過「守護者聯盟」邀請有志一同的企業支持家庭照顧者，未來，也將進一步發展「照顧者護照」，提供個別化關懷服務外，並邀請企業提供採購折扣，減輕經濟負擔。此外，由合庫人壽支持的「喘息學院」提供家庭照顧者舒壓課程一直受到好評，未來將擴大發展為「家照學院」，推動專業人員、志工、一般民眾更多擬定認識長照資源、擬定家庭照顧計畫的教育課程。

合庫人壽董事長杜振遠提醒，不管在人生旅途或照顧家人這條路，我們無法預料意外何時會發生，所以保障及理財的規劃一定要趁早，雖然有完善的長照服務以及家總的各種資源，但個人在面對意外事件時，若能及早了解長照服務並規劃財務，就可避免驚慌失措的狀況。

今年合庫人壽持續創新實踐企業社會責任，將以別開生面的沉浸式音樂劇及生活策展與民眾接觸體驗。音樂劇規劃過程從許多不同照顧的層面，呈現照顧選擇上的難處。音樂劇總監製湯志偉強調，用音樂戲劇的表演張力呈現照顧者心境的糾結或變化，並以生活策展方式，讓民眾透過日常元素的角度面對照顧這條路上可能會有的各種練習題，並及早思考如何因應這些人生的課題。