三商美邦人壽投資失利首季虧損33億 金管會特別監管

三商美邦人壽14日公告董事長陳翔玠及副董事長翁翠君於董事會後雙雙請辭，引發金融圈高度關注，金管會日前也表示，三商壽投資股票反向ETF失利，導致投資收益不佳，目前在特別監管中。據三商壽今公布的第1季財報自結數，稅後虧損達33.2億元。

三商美邦人壽今公布第一季財報自結數，總資產1.4 兆元，較去年底成長2.9%；第一季稅前虧損30.5億元，稅後虧損33.2億元，每股盈餘-1.22元。

三商美邦人壽表示，本季虧損主因是投資收益未達預期所致，由於美國聯準會因應消費者物價指數漲幅超過預期，加速升息幅度導致債券價格下跌，及俄烏戰爭影響全球金融市場震盪，於第一季對上市櫃股票、債券ETF、及各類型基金等嚴謹執行停損機制的風險管理，所執行停損的實現損失約48.1億元，使損失除反映於淨值之外，亦同步因實現損失而衝擊短期損益。

三商美邦人壽指出，雖然短期間的投資績效和稅後獲利無法達成目標，但降低當時對未來市場變化不確定性的風險。若排除3月下旬所完成現金增資35.26億元的影響，這次因市場性風險影響公司淨值的單季降幅約為13%，此降幅仍低於主要同業。目前三商美邦人壽第1季淨值為396億元，淨值比仍在法定要求標準之上。