三商美邦人壽投資失利首季虧損33億 金管會特別監管
三商美邦人壽14日公告董事長陳翔玠及副董事長翁翠君於董事會後雙雙請辭，引發金融圈高度關注，金管會日前也表示，三商壽投資股票反向ETF失利，導致投資收益不佳，目前在特別監管中。據三商壽今公布的第1季財報自結數，稅後虧損達33.2億元。
三商美邦人壽今公布第一季財報自結數，總資產1.4 兆元，較去年底成長2.9%；第一季稅前虧損30.5億元，稅後虧損33.2億元，每股盈餘-1.22元。
三商美邦人壽表示，本季虧損主因是投資收益未達預期所致，由於美國聯準會因應消費者物價指數漲幅超過預期，加速升息幅度導致債券價格下跌，及俄烏戰爭影響全球金融市場震盪，於第一季對上市櫃股票、債券ETF、及各類型基金等嚴謹執行停損機制的風險管理，所執行停損的實現損失約48.1億元，使損失除反映於淨值之外，亦同步因實現損失而衝擊短期損益。
三商美邦人壽指出，雖然短期間的投資績效和稅後獲利無法達成目標，但降低當時對未來市場變化不確定性的風險。若排除3月下旬所完成現金增資35.26億元的影響，這次因市場性風險影響公司淨值的單季降幅約為13%，此降幅仍低於主要同業。目前三商美邦人壽第1季淨值為396億元，淨值比仍在法定要求標準之上。
此外，針對持有俄羅斯債券損失情況，三商美邦人壽也表示，持有俄羅斯債券部位主要為俄羅斯公債，與同業所投資債券趨同，投資部位金額約55.6億，佔總資產的0.39%。目前已到期債息均全數透過保管銀行以美元收到，並未產生違約情況；針對俄羅斯債券降評的風險增加，已於第1季對俄羅斯債券提列預期信用損失約7.5億元，相當於持有部位的13.5%，此提列比率與同業水準相當。
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