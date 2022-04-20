LINE BANK開幕將滿周年 用戶逾110萬、活躍用戶達七成

LINE Bank在本月22日開業滿周年，今日宣布截至今年3月底為止，全台已逾110萬用戶申辦LINE Bank帳戶。每月有近7成用戶活躍使用LINE Bank服務。

LINE Bank董事長黃仁埈表示，受科技賦能、嫻熟數位科技的MZ世代（千禧世代與Ｚ世代），渴望在一個服務入口和平台，用更便利、直覺的方式，實現所有金融生活服務。

LINE Bank指出，介於20歲到40歲的MZ世代傾向於從單一個App平台達成所需要的目的。其次是更重視服務體驗，如果體驗到不順暢的用戶介面就會毫不猶豫地跳出服務。

LINE的金融服務從2020年第4季開始在亞洲地區陸續展開，截至今年3月底，全球LINE的金融服務在3月底累積到570萬用戶的好成績，除了台灣LINE Bank以外，LINE在泰國、印尼推出的金融服務，也受到當地市場相當熱烈的迴響，泰國LINE BK累積了超過430萬用戶。LINE的金融服務也正籌備於日本開展銀行業務。

受到用戶的支持與喜愛，LINE Bank每月客戶活躍率近7成。根據財團法人聯合信用卡處理中心（NCCC）的資料統計，LINE Bank快點卡每月每流通卡平均簽帳金額、每月每流通卡平均簽帳筆數雙雙達到同業市場第一名。根據金管會2021年公開的第4季數據，LINE Bank是業界所有數位帳戶當中成長速度最快的銀行，並且已蟬聯三季冠軍寶座。2022年第1季較前一季之存款餘額成長約45%，貸款餘額成長更達115%。

LINE Bank服務上線將屆一年，描繪出台灣純網銀用戶的全新樣貌。根據內部數據所描繪出來的客戶圖像，除了7成5是20到39歲、熟悉數位科技的族群之外，他們平均每兩天刷卡一次，月均刷卡筆數15筆，其中最活躍用卡的用戶就屬上班族、學生與零售業者。全國20-39歲人口當中，已有近13%人口為LINE Bank客戶。另外經市調公司益普索調查顯示，LINE Bank用戶最喜愛消費紀錄即時通知（滿意度達9成7）、刷卡消費即時給點回饋（滿意度達9成6），隨著「快點吃午餐」與「快點過週末」活動推出，更塑造出午間和週末時段的消費風潮。

LINE Bank也宣布，全力邀集更多夥伴加入「快點生活圈」，並期望自「點數生態圈」、「場景生態圈」、「服務生態圈」等三大生態圈構面逐步深化。