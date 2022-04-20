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陽光伏特家 今年續推綠能公益旗艦計畫

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

陽光伏特家與台灣綠能公益發展協會共同發起「GW綠能公益100+」(Green Well 100+，GW100+)行動倡議，是台灣第一個綠能結合社會影響力的行動倡議，幫助企業在尋求ESG綠電解方的同時，創造更大社會價值。伴隨全球淨零趨勢及ESG風潮揚起，台灣身為全球綠色供應鏈的重要環節，響應綠電及減碳行動將是取得市場競爭力的重要關鍵。「GW綠能公益100+」將為永續企業提供兼顧環境、社會及治理的創新ESG行動方案，同時幫助台灣淨零轉型過程「不遺落任何人」。

陽光伏特家目前是國內最大公民電廠平台及首家綠能售電業者，「GW綠能公益100+」成立一周年，陽光伏特家共同創辦人陳惠萍指出，「GW綠能公益100+」至今為台灣累積了21個綠能美好行動，串連超過11000+民眾與20家企業，扶助超過3000+兒童、老人及身心障礙患者。其中，2021年更開創公益綠電模式，包含台灣大哥大、KPMG安侯建業都響應參與，並結合企業、員工與客戶的愛心捐贈太陽能板，並由企業購買公益綠電、收益回饋社福單位，同時達成CSR、ESG、SDGs等多元目標。

伴隨碳定價時代來臨，陽光伏特家也攜手花旗(台灣)銀行嘗試開創碳權公益模式，為社福單位汰換耗能設備並進行碳權抵換專案申請，協助企業面對淨零趨勢的同時，創造減碳經濟有更多社會效益。

陳惠萍呼籲，「GW綠能公益100+」將是提升企業永續發展的重要加值策略，並可藉由具體ESG行動方案為企業淨零轉型助攻。2022年，「GW綠能公益100+」將推出「綠能公益旗艦計畫」，歡迎有興趣的永續企業共創綠能美好行動。

綠能 ESG 綠電

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