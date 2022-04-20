貶不停！ 新台幣連4貶、收29.249元 續創近19個月新低

股匯不同調！台股今天收漲，新台幣兌美元則持續走貶，外資今轉為匯入，但進、出口商兩大力道拉扯下，新台幣今天終場仍收貶，以29.249元兌1美元、小貶1.9分作收，續創近19個月新低，新台幣盤中已貶破29.3元，市場預估接下來恐貶至29.5元，合計台北與元太外匯經紀公司成交量為14.395億美元。

台股今日盤中雖乏力、一度跌回「萬七」之下，但在聯發科、台達電等權值股撐盤下，終場指數仍收漲155.48點，收17148.88點，成交量2931.87億元，三大法人買超44.63億元，其中外資買超金額30.72億元。新台幣兌美元今開盤價為29.24元，盤中最低貶破29.3元大關，最低貶至29.31元，續創波段新低，收盤價為29.249元，匯價已連4貶。

外匯交易員表示，由於近日國際美元已漲多回檔，外資今天一改近日匯出力道，反而是轉為匯入，已連2日回頭買超台股，但今日影響匯價關鍵，還是進、出口商兩大力道拉扯為主，而央行雖有進場調節，但就只是提供流動性、穩匯力道並不大。

交易員指出，進口商考量近期台幣走貶，多少有逢低進場買匯、且頗為積極承接，而出口商則趁著美元價格不錯踴躍拋匯，加上時序進入月底，預計出口商拋匯需求將增強，29.2、29.3元價位是近期高點，對出口商而言很有吸引力；一來一往下，最終新台幣以小貶1.9分作收。

交易員表示，新台幣短線仍會持續緩貶，美國聯準會 主席鮑爾將發表談話，若維持偏鷹派態度，新台幣預計會持續偏貶，短線將在29.3元至29.35元之間來回測試；但新台幣續貶態勢不變，貶破29.3元後，預計接下來恐貶破29.5元。

交易員強調，預計5月聯準會會議前，國際美元都將持續偏強，但新台幣也不可能太快看到30字頭價位，畢竟通膨壓力仍存在，央行不希望貶值太快；在聯準會升息、縮表等進度確定後，市場不確定因素消散後，國際美元利多將出盡，屆時國際資金才可能流回新興市場。