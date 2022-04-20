LINE Bank將推保險、基金 董座：股東增資有共識

LINE Bank開業滿1年，今宣布使用人數達110萬人，但同時也因虧損將於今年啟動增資，是國內3家純網銀中首家啟動增資的。LINE Bank董事長黃仁埈今表示，增資計畫本來就有在當初提交給金管會的企劃案中，已拜會股東們達成增資共識。

黃仁埈今表示，LINE Bank開行約莫1年，這一年就累積110萬用戶，「我認為非常滿意」，但現在才正要開始，目標是「Life on LINE」，連金融都希望在LINE上，這是未來的方向。

針對今年將增資，黃仁埈表示，開行1年就到現金增資的時間點，代表「我們過去一年很努力」，提交給金管會的企劃案中，增資本來就有在規劃內容中，也已拜會股東們達成共識，LINE做為大股東，在現金增資上也有承諾。

何時才能損益兩平？黃仁埈也表示，在提交給金管會的企劃案中，有詳列預期的規劃，但以一般銀行大部分的情況，開行5年內達到損益兩平是標準值。

LINE Bank總經理黃以孟表示，今年已邁入第2年，跟第1年積極獲客的策略將做調整，內部對今年底的目標，是使用人數到130萬人到150萬人之間，今年策略偏向要提供哪些加值服務給百萬的既有客戶，不會像第1年追求客戶成長數字。

黃以孟表示，今年到明年底，首先要齊備多元信用貸款產品線，現在只有一個分期信貸，預計5月初會推循環信貸，下半年還有其他信貸產品推出，年底前要把信貸產品線補齊；另目前正在等兼營保代與線上投保的核准，才能銷售保險，基金也在規劃中，也要向主管機關申請執照，外匯也在準備中。