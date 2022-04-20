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滙豐環球私人銀行全新定位 推出高資產數位服務

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
匯豐環球私人銀行全新定位，整合至財富管理及個人金融，成為在台灣高階財富管理市場中，唯一為高資產客戶推出數位服務的私人銀行。記者仝澤蓉／攝影
匯豐環球私人銀行全新定位，整合至財富管理及個人金融，成為在台灣高階財富管理市場中，唯一為高資產客戶推出數位服務的私人銀行。記者仝澤蓉／攝影

為提供高資產客戶更齊全的投資產品與數位化服務，滙豐集團宣布將環球私人銀行整合至財富管理及個人金融事業處，運用整個集團的資源綜效，提供客戶全球性的一站式金融服務，並透過數位平台使客戶獲得更佳的銀行體驗，以最高品質滿足客戶全方位的金融服務需求。

透過此環球私人銀行全新定位，滙豐銀行在台灣高階財富管理市場中，成為唯一為高資產客戶推出數位服務的私人銀行。客戶不僅可持續享有客戶經理的專屬理財諮詢服務，還可透過網路銀行與手機行動銀行等數位通路，隨時隨地管理資產或進行投資。

滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處副總經理葉清玉表示，透過不斷強化提供客戶的金融解決方案，以滿足不同客群的多元理財需求。匯豐觀察到，這兩年即便受到疫情影響，台灣的新富階層與財富總額仍在不斷上升，因此為環球私人銀行的高資產客戶增加數位金融通路，讓他們也能享有其他個人金融客戶的服務，便是滙豐銀行以客戶為中心的最佳體現。

葉清玉說，在全新的整合架構下，滙豐集團將客群重新劃分為運籌理財One能戶、卓越理財與環球私人銀行三大類別，且透過此一整合，集團預計全球資產管理規模得以在2025年前大幅增加4兆美元。

滙豐銀行財富管理暨個人金融事業處服務的客群分別為：

運籌理財One能戶（One） – 無開戶門檻且無帳管費，功能超One能，從日常金融到投資規劃，One能戶E戶包辦。

卓越理財（Premier）– 服務資產規模達新台幣300萬元以上之富裕客群，由客戶經理提供全家同享的理財建議，並運用環球優勢成為客戶的可靠支援。

環球私人銀行（Global Private Banking） – 瞄準資產規模達美金200萬元以上之高資產客戶，是滙豐財富管理及個人金融頂級客層，由客戶經理及投資專家共同為客戶打造最適合的投資方案。客戶也可透過線上數位平台享受集團完整的金融產品與服務，並獲邀滙豐環球私人銀行客戶的專屬貴賓活動。

滙豐銀行環球私人銀行負責人陳怡婷指出，滙豐銀行瞄準資產規模達美金200萬元以上之高資產客戶，除提供境外投資機會與豐富的投資型商品，亦透過全台分行據點與數位銀行，提供國際型私人銀行競爭者所沒有的零售金融、網銀與行動銀行服務，為富裕人士和超富裕人士及其家族增長、管理和守護財富，服務範圍涵蓋私人財富規劃、家族傳承策畫、另類投資與信貸諮詢。

財富管理 滙豐集團

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